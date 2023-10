Manfredonia, aggiornamento Albi Presidenti e Scrutatori dei seggi elettorali

MANFREDONIA (FOGGIA) – L’Assessore agli Affari Generali, Antonella Lauriola, informa i cittadini che il Comune di Manfredonia ha avviato le procedure per l’aggiornamento annuale degli Albi dei Presidenti e degli scrutatori dei seggi elettorali.

Tutti coloro che desiderano essere inseriti nell’Albo delle persone idonee a ricoprire l’Ufficio di Presidente di Seggio elettorale devono essere in possesso dei prescritti requisiti (cittadinanza italiana e iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Manfredonia), del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado e non trovarsi in una delle cause ostative previste dall’art. 38 del T.U. n. 361 del 1957 e dall’art. 23 del T.U. n. 570 del 1960. L’apposita domanda va presentata entro il 31 ottobre p.v. presso l’Ufficio Elettorale comunale.

Altresì, per essere inseriti nell’Albo delle persone idonee a ricoprire la carica di Scrutatore di Seggio elettorale è richiesta la cittadinanza italiana, l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Manfredonia, il possesso del titolo di studio almeno di scuola dell’obbligo e e non trovarsi in una delle cause ostative previste dall’art. 38 del T.U. n. 361 del 1957 e dall’art. 23 del T.U. n. 570 del 1960. Le domande vanno presentate entro il 30 novembre 2023.

I moduli per la presentazione delle domande sono disponibili presso l’Ufficio Elettorale e si possono, inoltre, scaricare direttamente dal link a fondo pagina.

Non possono presentare domanda per l’iscrizione ai suddetti Albi i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, di Forze Armate, medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti, segretari comunali e dipendenti dei Comuni che prestano servizio presso gli uffici elettorali.

Tutti i cittadini interessati a essere inseriti nell’albo devono presentare domanda all’Ufficio Elettorale del Comune di Manfredonia (Palazzo della Sorgente – ex Tribunale – Piazzale Alessandro Galli).

Chi è già iscritto nelle liste non deve rinnovare la domanda.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli addetti del Servizio Elettorale ai seguenti recapiti:

Palazzo della Sorgente – ex Tribunale – Piazzale Alessandro Galli – Piano terra

telefono: 0884/519.604-605-606

fax: 0884/519.607

Allegati: