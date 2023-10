Manfredonia. Ecco il neo assessore al bilancio: Giovanni Pio Gelsomino

Il Dott. Gelsomino ha una carriera ultratrentennale con approfondita esperienza nelle tematiche relative alle gestioni societarie e alla normativa fiscale con riguardo alle norme applicabili alle imprese individuali, società di persone, società di capitali e società partecipate da soggetti pubblici aventi natura di società in “house”; approfondita esperienza nella materia della consulenza del lavoro in modo particolare con riferimento alle problematiche connesse alla gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente di aziende operanti sia nel settore privato che nel settore pubblico; approfondita esperienza, sia in campo fiscale che nel campo del diritto del lavoro, delle procedure di crisi di azienda (CIGS, CDS, CIGO, licenziamenti collettivi, acquisti di aziende e avvicendamento di imprese) e delle operazioni straordinarie di imprese (fusioni e scissioni societarie), nonché attività di Revisore contabile in aziende private e del terzo settore (ONLUS) ed attività di Revisore dei Conti presso Enti Pubblici e presso partecipate di Enti Pubblici (società in house); – Consulenza del lavoro con tenuta del libro Unico del Lavoro.