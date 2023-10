Manfredonia, iniziata mappatura per la sterilizzazione dei cani in aree rurali

MANFREDONIA (FOGGIA) – Nella giornata di giovedรฌ 12 Ottobre nel territorio del Comune di Manfredonia รจ iniziata la ๐ฆ๐š๐ฉ๐ฉ๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐š ๐ข๐ง ๐š๐ณ๐ข๐ž๐ง๐๐ž ๐š๐ ๐ซ๐ข๐œ๐จ๐ฅ๐ž ๐ž ๐ณ๐จ๐จ๐ญ๐ž๐œ๐ง๐ข๐œ๐ก๐ž ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฅ๐š ๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ๐ข๐ฅ๐ข๐ณ๐ณ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ž๐ข ๐œ๐š๐ง๐ข ๐ข๐ง ๐š๐ซ๐ž๐ž ๐ซ๐ฎ๐ซ๐š๐ฅ๐ข. Le attivitร rientrano progetto โ€œ๐™๐ž๐ซ๐จ ๐œ๐š๐ง๐ข ๐ข๐ง ๐œ๐š๐ง๐ข๐ฅ๐žโ€ per debellare il ๐ซ๐š๐ง๐๐š๐ ๐ข๐ฌ๐ฆ๐จ e sono organizzate dal Comune di Manfredonia โ€“ Assessorato lotta al randagismo e tutela degli animali in collaborazione con lโ€™ Azien da Sanitaria Locale Foggia ed il supporto della Polizia Locale e delle Guardie Kronos, che si ringraziano per lโ€™operato svolto anche in fase di organizzazione.