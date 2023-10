Muore a 17 anni dopo incidente in moto, Cagnano Varano in lutto

Gargano – Salvatore, il giovane motociclista di Cagnano Varano che lo scorso 9 ottobre era rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale sulla SS89, non ce l’ha fatta. Il ragazzo di 17 anni ha perso la sua battaglia per la vita.

La notizia della sua scomparsa ha sconvolto la comunità di Cagnano Varano, che si stringe attorno al dolore della sua famiglia.

L’incidente era avvenuto lunedì scorso, intorno alle 18:20, quando Salvatore stava percorrendo in moto la strada statale che collega Carpino a Cagnano Varano. Per cause ancora da accertare, il ragazzo, insieme ad un suo amico, si è schiantato contro una Fiat Bravo. Sul posto erano intervenuti i soccorsi del 118 e un elisoccorso, che avevano trasportato d’urgenza Salvatore all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, dove era stato ricoverato in gravi condizioni.

Una notizia che ha lasciato senza parole i suoi amici, i suoi compagni di scuola e tutti coloro che lo conoscevano.

Il sindaco di Cagnano Varano, Michele Di Pumpo, ha espresso il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia di Salvatore.

In segno di lutto, il primo cittadino ha proclamato per oggi il lutto cittadino e ha invitato tutti i cagnanesi a partecipare ai funerali del ragazzo, che si terranno alle ore 16 presso la Chiesa Madre di Cagnano Varano. “Una notizia purtroppo che ognuno di noi non voleva arrivasse mai – ha scritto il sindaco su Facebook -. Domani CAGNANO sarà in lutto cittadino. Ciao piccolo grande cuore”.

A cura di Vittorio Agricola, 13 ottobre 2023