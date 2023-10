Omicidio Toffoli, chiesto l’ergastolo per il foggiano Vincenzo Paglialonga

FOGGIA – Il pubblico ministero ha invocato, stamani, la pena dell’ergastolo per Vincenzo Paglialonga, l’uomo di 41 anni originario di San Severo (Foggia) accusato di avere ucciso la vicina di casa, Lauretta Toffoli, pensionata di 74 anni. Il processo è in corso in Corte d’Assise a Udine.

L’omicidio risale alla notte tra il 6 e il 7 maggio 2022.

L’anziana fu uccisa nel suo appartamento, nel quartiere udinese di San Rocco. All’imputato vengono contestate anche le aggravanti della rapina e della crudeltà. E’ stato chiesto, inoltre, anche l’isolamento diurno per 18 mesi. Paglialonga all’epoca dei fatti si trovava agli arresti domiciliari, ma proprio quella notte aveva reciso il braccialetto elettronico e si era spostato, secondo l’accusa, nell’appartamento dell’anziana per rapinarla.

Lo riporta l’agenzia Ansa.