Pietra torna nel Medioevo e abolisce l’euro (foto)

PIETRAMONTECORVINO – Per tre giorni, il 13-14 e 15 ottobre 2023, Pietramontecorvino tornerà indietro nel tempo, rivivrà e farà rivivere fasti, costumi, arte e suggestioni del Medioevo con la trentasettesima edizione di “Suoni, Sapori, Colori di Terravecchia”.

Storia, performance, arte, enogastronomia e artigianato caratterizzeranno, come sempre, una delle manifestazioni più spettacolari e longeve della provincia di Foggia, con visitatori attesi da tutta la Puglia e anche dalle regioni limitrofe.

Durante l’evento, organizzato dalla Pro Loco di Pietramontecorvino, per degustare le pietanze del percorso enogastronomico, saranno impiegati i ‘denari’: l’euro sarà “abolito”, diverse postazioni effettueranno il cambio moneta.

Venerdì 13 ottobre, la trentasettesima edizione della manifestazione sarà inaugurata con la cerimonia di apertura delle ore 19, in Piazza Cavour.

Alle 19.30, nella Chiesa Badiale Santa Maria Assunta, studiosi, docenti e cultori di storia medievale si confronteranno sul tema de “La scomunica nel Medioevo”, approfondendo pagine storiche che videro protagonisti il territorio di Capitanata e alcuni dei più grandi uomini della storia. All’incontro interverranno don Gaetano Schiraldi e i professori Antonio Antonetti e Nicola Lorenzo Barile.

Sabato 14 ottobre, la giornata inizierà alle ore 10 con le visite guidate al centro storico e all’incantevole quartiere medievale di Terravecchia. La spettacolare rievocazione storica, con spettacoli e parata, prenderà il via alle ore 17.30 da Piazza Martiri e attraverserà tutto il paese per mettere in scena “Il ritorno di Guglielmo De Parisio”, nobile condottiero le cui gesta hanno segnato una parte importante della storia di Pietramontecorvino e della Capitanata. Sempre sabato 23 settembre, ma alle ore 19.30, prenderà vita il borgo medievale con il percorso enogastronomico, il sentiero dei vecchi mestieri medievali, le botteghe degli artigiani, tutte le esposizioni, le rievocazioni storiche e gli spettacoli.

Alle ore 21, un altro momento solenne di rievocazione storica nella Chiesa Badiale con l’investitura del Cavaliere Soldano de Petra.

Domenica 15 ottobre, l’ultima giornata comincerà alle ore 10 con le visite guidate. Alle ore 18, gli spettacoli e la grande rievocazione storica in Piazza Cavour incentrata sull’episodio che vide la scomunica di Guglielmo De Parisio.

Sempre domenica 15 ottobre, ma alle ore 19.30, prenderà nuovamente vita il borgo medievale con il percorso enogastronomico, il sentiero degli antichi mestieri medievali, le botteghe degli artigiani, tutte le esposizioni, le rievocazioni storiche e gli spettacoli.

Alle ore 23 la cerimonia di chiusura in Piazza Cavour.

Inoltre, il 14 e 15 ottobre Pietramontecorvino ha aderito alle “Giornate FAI d’Autunno” e sarà possibile effettuare visite guidate gestite dalla delegazione FAI di Foggia in collaborazione con la Pro Loco e le guide esperte dell’APS Genius Loci.

Per le visite guidate occorre prenotarsi contattando la Pro Loco di Pietramontecorvino al recapito telefonico 𝟯𝟱𝟭 𝟲𝟴𝟱𝟵𝟯𝟮𝟬.

Tutte le info sull’evento disponibili presso: Pro Loco Pietramontecorvino 𝟯𝟱𝟭 𝟲𝟴𝟱𝟵𝟯𝟮𝟬.