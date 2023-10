Valente: “La Riviera Sud finalmente collegata alla rete idrico-fognaria”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Con grande gioia e speranza, voglio condividere un’importante notizia per la Riviera Sud di Manfredonia! Dopo l’approvazione in Consiglio comunale del nuovo impianto idrico e fognario lo scorso 23 marzo (vedi qui: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0c69ZXxoUAUj9DZkH71rpesQRoBrP3t29wWZCuQyqXu95Wy7ATpVaAxsDiV7K8qSel&id=100002451425323&sfnsn=scwspwa), giunge ora l’annuncio ufficiale del via libera del Consiglio di Amministrazione di AQP all’indizione della gara per la progettazione esecutiva e i lavori.

Nei primi mesi del 2027, la Riviera Sud sarà finalmente collegata alla rete idrico-fognaria di Acquedotto Pugliese. Un investimento complessivo di 27 milioni di euro che darà vita ad un progetto che trasformerà profondamente il nostro litorale. Sciale delle Rondinelle, Sciale degli Zingari, Scalo dei Saraceni e Ippocampo, potranno godere di circa 38 chilometri di nuove tubazioni idriche e fognarie. Questo intervento risolverà le tante criticità causate dalle vecchie condotte e dai piccoli impianti di depurazione privati, offrendo ai villaggi di allacciarsi alla nuova rete di AQP. Questo è un passo importante per lo sviluppo sociale, economico e turistico della nostra provincia, e segna un cambiamento epocale per il nostro territorio.

Dedico con profonda emozione questo importante traguardo al compianto prof. Matteo Palumbo, Assessore all’Urbanistica ed ex vice sindaco di Manfredonia dal 2010 al 2015. Il Prof. Palumbo ha lavorato instancabilmente per anni a questo ambizioso progetto, coadiuvando nell’impresa l’ex sindaco Angelo Riccardi che aveva fatto sue le problematiche denunciate dalla lista civica ‘La Riviera sud nel cuore’.