La Nocerina conquista la sua terza vittoria consecutiva, battendo il Manfredonia con un netto 3-0. La partita, disputata in un clima di grande attesa, ha visto il team ospite esprimere un gioco di qualità, dimostrando una solidità difensiva e un attacco efficace.

Il nuovo tecnico del Manfredonia, Panarelli, ha adottato un sistema di gioco che, in fase di possesso, si è trasformato in un offensivo 3-4-3, con Carbonaro, Tedesco e Calemme a comporre il tridente. Dall’altra parte, l’allenatore della Nocerina, Novelli, ha optato per un 4-3-3, apportando due cambi rispetto alla gara precedente, con Cristiani e Vono preferiti a Grandis e Faiello.

Primo Tempo

La partita è iniziata con un ritmo intenso. Dopo solo 45 secondi, Vono ha tentato un tiro insidioso dalla sinistra, facilmente parato da Sapri. Tuttavia, il primo vero brivido si è avuto al 30′, quando Marquez ha sbloccato il punteggio. L’attaccante argentino ha mostrato abilità nel liberarsi della marcatura di Konate, e dopo un primo tiro respinto, ha messo a segno il gol del vantaggio.

Nei minuti successivi, il Manfredonia ha cercato di reagire, ma le loro occasioni si sono rivelate infruttuose. D’Agostino ha tentato un calcio di punizione che Sapri ha parato con sicurezza, e poco dopo Tedesco si è presentato davanti a Wodzicki, ma il portiere polacco ha effettuato una parata decisiva. La Nocerina ha continuato a premere, e un tiro di Cristiani dal limite è stato bloccato senza difficoltà.

Il primo tempo si è concluso senza recupero, lasciando il Manfredonia con il compito di recuperare nel secondo tempo.

Secondo Tempo

All’inizio della ripresa, Panarelli ha mantenuto gli stessi uomini e schemi, mentre il Manfredonia ha tentato di alzare il baricentro. Al 16′, una bella manovra ha portato Giacobbe a colpire la traversa con un potente tiro. Ma il destino sembrava non essere dalla parte dei pugliesi: poco dopo, Forte ha colpito di testa su un corner di Calemme, ma il legno ha negato nuovamente il gol.

La Nocerina, con un gioco solido, ha colpito nuovamente al 33′ con un gol splendido di Padalino, che ha segnato con una rovesciata da applausi dopo un batti e ribatti in area. Questo gol ha esaltato la squadra e i suoi tifosi, confermando il predominio della Nocerina nella partita.

La squadra ospite non si è fermata e al 41′ Gerbaudo ha segnato il terzo gol con un assist preciso di Faiello, chiudendo definitivamente la partita. Il centrocampista, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha mostrato grande freddezza davanti a Sapri, fissando il punteggio sul 3-0.

Considerazioni Finali

La vittoria della Nocerina è stata meritata, mostrando una prestazione convincente su entrambi i lati del campo. Con questo risultato, la Nocerina si posiziona stabilmente nelle parti alte della classifica, mentre il Manfredonia dovrà riflettere sulle proprie scelte tattiche e sulla necessità di migliorare nella fase offensiva. La squadra di Panarelli, nonostante la sconfitta, ha dimostrato sprazzi di buona intensità e dovrà continuare a lavorare per trovare la giusta alchimia.

In definitiva, la Nocerina ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per continuare a lottare per i vertici del campionato, mentre il Manfredonia è chiamato a una pronta reazione nelle prossime gare.