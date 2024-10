Giovanni Buononato eletto nuovo referente del M5S di Foggia

Giovanni Buononato è stato eletto nuovo referente del gruppo territoriale di Foggia del Movimento 5 Stelle. La nomina è avvenuta durante l’assemblea degli iscritti, presieduta dall’europarlamentare e coordinatore provinciale Mario Furore. Buononato, 40 anni, foggiano, lavora come project manager nel settore informatico, specializzandosi nell’automazione dei processi. Attivista convinto dello sviluppo tecnologico territoriale, ha maturato una vasta esperienza in ambito internazionale, collaborando con realtà profit, no profit, pubbliche amministrazioni e agenzie governative europee.

Nel suo intervento, Buononato ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta, sottolineando l’importanza di un lavoro di gruppo basato su solidi principi etici e morali. “La città ha bisogno di rinascere, e il nostro dovere è contribuire attraverso rapporti umani forti e promuovendo la democrazia partecipativa”, ha dichiarato. Ha poi ringraziato i candidati che hanno partecipato alla competizione interna, definendola “una bella esperienza”.

L’assemblea ha evidenziato una forte coesione interna, con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali del Movimento a livello comunale, provinciale, regionale e parlamentare. Mario Furore ha salutato l’elezione di Buononato come un segnale positivo per il futuro politico del Movimento a Foggia. “Questa elezione rafforza la nostra azione politica. A Giovanni vanno le congratulazioni di tutto il Movimento e il mio personale abbraccio”, ha commentato l’europarlamentare.

