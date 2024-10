Incidente in moto fatale per il 41enne operaio di Galatone ph leccetomorrow.it

Un operaio salentino di 41 anni, Marco Capozza nato a Nardò e cresciuto a Galatone dove vivono i suoi genitori, è morto sabato sera per un incidente stradale mentre era in sella alla sua moto. Capozza, che da molti anni vive vicino Ravenna, stava percorrendo con la sua Yamaha, quando, per cause in corso d’accertamento da parte della polizia locale, ha tamponato una Bmw.

La moto, a seguito dell’urto, è stata sbalzata nell’altra corsia, dove sopraggiungeva una Nissan. Marco Capozza è rimasto sull’asfalto, privo di sensi. Il personale sanitario del 118, arrivato sul luogo dell’incidente, ha provato a lungo a rianimarlo, ma il cuore del motociclista ha cessato di battere. Marco Capozza era un operaio della Marcegaglia e abitava con la moglie e le due figlie di 9 e 4 anni in una frazione di Ravenna.

Il sindaco di Galatone, Flavio Filoni, ha espresso la solidarietà della sua comunità alla famiglia della vittima: “Ho appreso, da poco, questa tragica notizia. Un nostro giovane Galatonese, Marco Capozza, residente da anni nel Ravennate, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Non ci sono parole. Un abbraccio forte alla moglie, alle figlie, a papà Giovanni e mamma Rosalba, ed ai suoi fratelli e parenti tutti. Un abbraccio al cielo, ciao Marco!”

