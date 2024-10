Ai primi di novembre arriverà la prima ospite, ma Tonino Santoro sta ancora consultando le varie candidature arrivate in risposta al suo appello di “fargli compagnia” durante il periodo invernale, «ma non nelle festività natalizie, perché, come ogni anno, andrò dai miei figli in Piemonte», afferma Santoro.

Sono quasi 5mila le candidature arrivate in mail per trascorrere tre giorni alle Isole Tremiti, ospiti di Tonino Santoro. «Ci sono proposte arrivate da più parti d’Italia, ma anche dall’estero» e sulla tipologia dei candidati afferma «sono soprattutto donne, in avanti con l’età, ma alcune non le ho prese in considerazione, non voglio fare il badante, ma avere qualcuno o qualcuna con cui mangiare e parlare a tavola ma senza dare fastidio», perché la condizione per la scelta è chiara: l’ospite avrà l’obbligo di pranzare e cenare insieme al padrone di casa, mentre la prima colazione è a libera scelta. «Naturalmente non dovranno preoccuparsi di lavare, stirare e delle faccende domestiche», aggiunge.

Ci sono anche altri aspetti legati alla selezione. «Dopo il mio appello continuo a ricevere numerose proposte di donne procaci che vogliono trascorrere un periodo alle Tremiti e alcune m’invitano anche a collegarmi al loro account. Naturalmente, sono state cancellate e se vorranno vedere il nostro bellissimo arcipelago dovranno pagarsi il soggiorno». Santoro, tra l’altro è disponibile anche a pagare il biglietto del viaggio di ritorno verso la terra ferma ai suoi ospiti.

Attualmente però l’ex ristoratore e gestore della discoteca sull’isola di san Domino non sente la solitudine. «La bella stagione che finora abbiamo avuto ha prolungato la presenza dei turisti sull’isola. In questo momento siamo circa un centinaio di persone, ma tra una settimana scenderemo a una quarantina per restare, subito dopo, in una ventina di persone.

Insomma, i soliti coraggiosi che decidono di restare alle Tremiti a prescindere dalle stagioni», evidenzia ancora Santoro che si sta dedicando alla sua nuova passione: la pittura «un modo per trascorrere il tempo e seguire una idea che coltivavo da tempo e che per motivi legati alle mie attività non avevo mai avuto modo di coltivare».

L’appello lanciato da Santoro è anche un modo per contrastare la desertificazione demografica dell’arcipelago e richiamare l’attenzione sulla qualità della vita durante il periodo invernale. «Qui si può vivere in tranquillità e con la garanzia di tutti i servizi, ma le persone non vengono. Per fortuna che tra poco inizieranno i lavori di manutenzione delle strutture e diversi cantieri di opere pubbliche (per quasi 100 mila euro, ndr) che porteranno alle Tremiti diverse squadre di operai».

