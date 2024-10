Luna Rossa domina l'America's Cup delle donne

Si torna a festeggiare in casa Luna Rossa dopo la vittoria nella Youth America’s Cup. L’equipaggio guidato da Giulia Conti ha conquistato la prima edizione della Women’s America’s Cup, la competizione dedicata alle donne che ha visto le ragazze italiane dominare il match race andato in scena nel pomeriggio di sabato 12 ottobre. L’esperta romana, accompagnata da Margherita Porro, Maria Giubilei e Giulia Fava, ha permesso a Luna Rossa di riscrivere la storia della vela italiana sconfiggendo in finale le britanniche di Athena Pathway, direttamente legate a INEOS Britannia.