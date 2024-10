Manfredonia Calcio: 92 anni di storia e passione, tra orgoglio e tradizione

Manfredonia. Ottobre porta con sé colori che ricordano il mare e il cielo, quelli che accompagnano il Manfredonia Calcio da ben 92 anni. È il mese in cui celebriamo la fondazione della nostra gloriosa società, un traguardo che quest’anno segna quasi un secolo di storia calcistica, fatta di momenti indimenticabili, vittorie, sconfitte e infinite emozioni.

Noi della Gradinata Est, cuore pulsante del tifo biancazzurro, siamo ancora qui, fieri di difendere i colori della nostra città. Da generazioni, tramandiamo questa passione: l’amore per il Manfredonia non è solo una squadra, ma una vera e propria eredità. I nostri nonni, i nostri padri ci hanno passato questa “malattia”, e oggi tocca a noi insegnarla ai nostri figli e ai nostri nipoti, affinché la fiaccola resti sempre accesa.

Domenica, al campo, invitiamo tutti i tifosi a portare una bandiera, una maglia, qualsiasi simbolo che rappresenti l’orgoglio di essere parte di questa lunga storia. La nostra passione, il nostro sostegno incondizionato, sono ciò che ci ha sempre contraddistinto. Saremo presenti, come sempre, per spingere la squadra alla vittoria e far sentire, forte e chiaro, che il Manfredonia non è solo una squadra di calcio, ma un simbolo della nostra comunità.

Auguri Manfredonia Calcio 1932. Novantadue anni di storia, e siamo pronti a vivere quelli che verranno con la stessa passione che ci ha portato fin qui.

Con orgoglio,

Gradinata Est Manfredonia