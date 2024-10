Manfredonia Calcio una domenica speciale per ricordare Fabio, dieci anni dopo

La prossima domenica non sarà una giornata come le altre per i tifosi del Manfredonia Calcio. Oltre al tanto atteso ritorno del mister, recentemente ufficializzato, la squadra e la comunità si uniranno in un momento di profonda commemorazione per ricordare Fabio, un tifoso storico scomparso esattamente dieci anni fa.

Prima dell’inizio del match al Miramare, i sostenitori della Gradinata Est, da sempre il cuore pulsante del tifo sipontino, deporranno un mazzo di fiori sotto lo storico striscione “Rione Monticchio”. Questo simbolo, che verrà esposto nuovamente dopo molti anni, rappresenta un legame profondo con la storia della tifoseria e con Fabio, un membro indimenticabile di questa famiglia.

La società e i tifosi chiedono a tutti di entrare allo stadio con anticipo per partecipare al tributo che precederà il calcio d’inizio. In un momento così importante, la Gradinata Est si farà sentire ancora una volta come “l’arma in più” per sostenere la squadra in questa delicata fase della stagione.

La speranza comune è che l’energia di Fabio e il ricordo del suo appassionato sostegno possano spingere il Manfredonia verso la vittoria. “Fabio ci porterà alla vittoria!”, è il grido che risuona tra i tifosi, pronti a vivere una giornata ricca di emozioni e significato.