Manfredonia. "Dalla scherma ai lager: la straziante storia di Antonio Manterino"

Antonio Manterino è nato da una modesta famiglia di braccianti agricoli. Fin da piccolo, i suoi genitori si sono resi conto che era un bambino molto intelligente, attento a difendere i più deboli e con una forte disposizione ai valori di giustizia e solidarietà. Da grande, desiderava studiare e subito dopo la scuola superiore frequentò l’Accademia di Modena per intraprendere la carriera militare.

Durante il servizio militare, si distinse per la sua abilità nella scherma e vinse il titolo di campione di corpo armato nelle discipline di sciabola, fioretto e spada. Il 15 settembre 1943, quando Mussolini proclamò la Repubblica Sociale Italiana con capitale a Salò, un governo illegittimo non riconosciuto dalle potenze straniere dell’Asse, il quale aveva giurisdizione su tutta l’Italia occupata dai tedeschi.

Le Forze Armate furono chiamate a aderire a tale Repubblica e furono dichiarati disertori i non aderenti. Le Forze Armate e di Polizia erano allo sbando e quelli che non aderivano venivano convogliati nei lager in Germania o fucilati. Manterino non aderì alla R.S.I. e venne deportato ad Auschwitz, dove fu destinato ai lavori forzati in aziende agricole. In questo campo vi era anche una struttura parallela destinata alle camere a gas, dove venivano mandati i prigionieri più deboli.

Il campo si trovava in territorio polacco occupato dalla Germania nazista. Nei pressi di Auschwitz, a circa 40 km di distanza, c’era anche il campo di Riken destinato esclusivamente alle camere a gas.

Verso la metà di gennaio 1945, con l’avvicinarsi delle truppe sovietiche al complesso di Auschwitz, le SS ordinarono l’evacuazione dei campi. Il 27 gennaio 1945, l’esercito sovietico liberò circa 7000 persone dai lager. Si stima che le SS abbiano ucciso circa un milione e centomila prigionieri. Manterino ritornò a Manfredonia provato fisicamente e spiritualmente.

Durante la prigionia, egli si ammalò e alla fine degli anni ’60 fu operato alla laringe, cominciando a parlare solo con la tecnica dei laringectomizzati. Numerosi sono i riconoscimenti sia militari che sportivi: Cavaliere della Repubblica, Croce al Merito di Guerra, Croce d’Oro, Combattente per la Libertà d’Italia, medaglia per la spedizione in Albania e, infine, come volontario per la libertà, avendo rifiutato la liberazione per non servire l’invasore tedesco e la R.S.I. durante la Resistenza.

Il Comune di Foggia ha onorato con il progetto “Pietre d’inciampo” tutti coloro che sono stati deportati nei campi di concentramento nazifascisti. Il nostro impegno è quello di diffondere questa storia per assicurare alle nuove generazioni di non dimenticare mai gli orrori e le esperienze del passato, affinché non si ripetano mai più.

Il racconto del Colonnello Antonio Manterino è un simbolo della Resistenza che la città di Manfredonia dovrebbe onorare, così come ha fatto Foggia con le “Pietre d’inciampo”, a memoria di una vita dedicata a una nuova Italia fondata su valori di libertà, giustizia, solidarietà e pace.

Questo racconto dalla vita è stato tramandato al nipote Domenico Curci.