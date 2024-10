Manfredonia. Progettazione Sportiva e Socio-Sportiva Presentazione dei Progetti UISP per il 2024-2025

Il 15 ottobre 2024, alle ore 18:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Manfredonia, si terrà un importante evento dedicato alla progettazione sportiva e socio-sportiva. L’incontro, promosso dal Comitato Territoriale UISP (Unione Italiana Sport Per tutti), sarà incentrato sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle associazioni affiliate UISP per il biennio 2024-2025.

L’evento vedrà la partecipazione di figure chiave del territorio e del mondo sportivo locale. Tra i relatori confermati:

Domenico La Marca, Sindaco della Città di Manfredonia;

Maria Teresa Valente, Assessore al Welfare del Comune di Manfredonia;

Orazio Falcone, Presidente del Comitato Territoriale UISP;

Simona Dado, progettista del Comitato Territoriale UISP.

Durante l’incontro, verranno presentati i progetti sportivi 2024-2025 delle associazioni affiliate, con interventi da parte dei dirigenti sportivi delle varie realtà partecipanti. Questo sarà un momento cruciale per fare il punto sulla rilevanza dello sport come strumento di inclusione sociale e benessere, con un’attenzione particolare al valore educativo e formativo che esso può offrire ai giovani del territorio.

L’evento è organizzato con il supporto di diverse associazioni sportive locali, come dimostrato dalla presenza dei loghi sul materiale promozionale, e ha l’obiettivo di continuare a promuovere lo sport come mezzo di coesione sociale, nonché una pratica accessibile a tutti, in linea con la mission di UISP: sportpertutti.

L’appuntamento è aperto al pubblico e rappresenta un’opportunità per tutti coloro che sono interessati al mondo dello sport e del benessere sociale, per conoscere i futuri progetti e contribuire al miglioramento del tessuto sportivo del territorio.