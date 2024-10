Il giovane medico che nel 2020 sbancò la tornata elettorale raggranellando (si fa per dire) 563 preferenze (manco fosse un partito) e sbalordì tutti per quell’exploit di consensi (che consentì all’epoca all’attuale sindaco – 2.043 voti- di vincere la gara elettorale con la sfidante Lucia Battista ferma a 1.777 voti), dopo 4 anni non ha perso quel tratto saliente che fece la sua fortuna elettorale e lo differenzia da tutti gli altri giovani che si “improvvisano” politici vale a dire una certa innata timidezza, una solare gentilezza nonché una certa capacità di ascolto (che farà la sua fortuna in politica, statene certi). Aggiungeteci anche una certa dose di coraggio (o incoscienza?) e avrete Luigi Falcone, medico, 34 anni il prossimo 13 novembre (è del 1990), ex vice sindaco con un futuro assicurato in politica (anche da candidato sindaco?).

In una Italia dove politici che si dimettono spontaneamente per nobili ragioni sono mosche bianche e manco col lanternino se ne trovano, questo giovane medico ha avuto invece il “coraggio” (o l’incoscienza? ripetiamo) di farlo addirittura da vice sindaco – cioè da una posizione di vertice – lasciando tutti a bocca aperta e nel contempo lanciando un messaggio di speranza per il futuro (e poi dicono che i giovani di oggi sono di un cinismo aberrante, soprattutto in politica… ci si sbaglia … non sempre è così!).

C’ENTRA LA TANTO DISCUSSA QUESTIONE DELLA ZTL TANTO “CARA” AL PD La rottura arriva da lontano. Era l’agosto del 2023 quando Falcone rimise le sue deleghe “nelle mani del sindaco in attesa di fare chiarezza sulla problematica e fiducioso che il buonsenso possa prevalere nel prendere la decisione non migliore ma la più condivisa possibile”. A quanto pare le cose sono andate diversamente se tredici mesi dopo lo stesso Falcone è costretto ad ammettere: “che …. questi elementi sono venuti a mancare sempre più nel corso di questo viaggio. Gradualmente abbiamo percepito un sentore di scollamento dai cittadini della maggioranza e del gruppo politico Noi:Comunità che, invece, avrebbe dovuto guidare l’azione amministrativa anche contestando i singoli provvedimenti e le decisioni assunte. Si è arrivati ad un momento di massima tensione quando, in seguito alle polemiche montanti sulla zona a traffico limitato, abbiamo fatto un passo indietro per una scelta che stava spaccando il Paese. Non eravamo gli unici all’interno di Noi:Comunità a chiedere un cambio di rotta sul tema.”

fonte: Francesco Trotta, La Gazzetta del Mezzogiorno, www.sanmarcoinlamis.eu