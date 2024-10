Pasqualone: "Senza i medici non sapremmo cosa fare"

Le parole di Giuseppe Pasqualone, direttore generale del Riuniti di Foggia, in un’intervista al programma Far west di Rai3, hanno scatenato l’ira e lo sdegno dei sindacati di settore. Dichiarazioni gravissime e offensive, per il presidente degli ordini dei medici Filippo Anelli, perché alimentano un clima generale di odio e sospetto verso il personale sanitario. Inopportune, visto le due inchieste legate al caso di Natascia Pugliese, 22enne di Cerignola, morta sotto i ferri lo scorso 4 settembre al Policlinico foggiano.

Medici e infermieri furono aggrediti dalla famiglia della ragazza. Costretti a barricarsi in una stanza. Per quell’aggressione, la procura ha indagato 5 familiari della giovane per lesioni e minacce. Una ventina invece gli indagati tra medici e infermieri con l’ipotesi di reato di omicidio colposo.

Dopo le critiche e le polemiche delle ultime ore, Pasqualone parla di strumentalizzazione delle sue parole e cerca di stemperare la tensione: “più volte ho espresso il mio sostegno ai medici – dice – e condannato pubblicamente ogni forma di aggressione agli operatori sanitari. Senza di loro non sapremmo come fare, sono orgoglioso di quanto si impegnino ogni giorno”. Saranno sufficienti a ricucire con i suoi dipendenti?

Lo riporta rainews.it