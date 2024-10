Manfredonia. Verso le ore 14.30 di ieri, 12 ottobre, si è verificato un tragico incidente autonomo sulla Strada Statale 89 Garganica, nel tratto che collega Foggia a Manfredonia, precisamente al km 171,700, in località Manfredonia, provincia di Foggia. L’incidente ha coinvolto un’automobile guidata da Pietro Murgo, un uomo di 38 anni originario della zona, che purtroppo ha perso la vita a seguito del violentissimo impatto.

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, l’uomo stava viaggiando in direzione Manfredonia quando, probabilmente a causa dell’eccessiva velocità e di una manovra errata, ha perso il controllo del veicolo. L’automobile, procedendo a una velocità estremamente elevata, è uscita di strada, schiantandosi violentemente contro un ostacolo. L’impatto è stato talmente forte che la vettura è stata praticamente distrutta, con gravi danni strutturali che hanno reso l’auto irriconoscibile. Alcune parti del veicolo sono state completamente divelte.

La polizia stradale, già intervenuta sul posto, ha avviato le indagini per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Il drammatico episodio ha scosso profondamente la comunità locale. Pietro Murgo era una persona conosciuta e benvoluta da tanti, e la notizia della sua scomparsa ha suscitato una grande ondata di commozione e cordoglio. Sin dalle prime ore dopo l’incidente, sono stati innumerevoli i messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia della vittima, sia sui social network che di persona. Amici, parenti e conoscenti si sono uniti nel dolore per la tragica perdita, ricordando Pietro come una persona solare, disponibile e amata da tutti. Il lutto ha coinvolto anche molti concittadini che, pur non conoscendolo personalmente, si sono stretti intorno alla famiglia in questo momento di grande dolore.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari del 118 che sono giunti prontamente allertati dagli automobilisti di passaggio, sono intervenute diverse pattuglie della polizia stradale per mettere in sicurezza l’area, e i vigili del fuoco. Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari. Purtroppo, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

Nel frattempo, la comunità di Manfredonia rimane sotto shock per l’accaduto, con tanti che si preparano a dare l’ultimo saluto a Pietro Murgo nei prossimi giorni, quando si terranno i funerali.