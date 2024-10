Questa sera lo stadio “Viviani” di Potenza sarà teatro del confronto tra i padroni di casa rossoblù e il Foggia, allenato da Eziolino Capuano. Il match, valido per il campionato di Serie C, sarà trasmesso in diretta su Sky Calcio, canale 252, e in streaming su Now e Sky Go. Sky Sport offre una copertura completa del torneo, con 1.143 partite trasmesse in esclusiva nazionale e 48 in co-esclusiva, tra Regular Season, Playoff, Coppa Italia e Supercoppa.

Per quanto riguarda la Coppa Italia di Serie C, Sky inizierà la trasmissione a partire dagli ottavi di finale. La sfida tra Foggia e Potenza sarà inoltre visibile gratuitamente in chiaro su Antenna Sud, canale 14 del Digitale Terrestre.

Lo riporta tuttopotenza.com