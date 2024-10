Record a Rignano Garganico: trovata una Vescia gigante

A Rignano Garganico sono stati scoperti due esemplari record di “Vescia gigante”, un fungo dalle dimensioni straordinarie, grazie all’appassionato micologo Donato Pio Palumbo, che è anche presidente della Pro Loco locale.

Conosciuta in inglese come “Puffball” e scientificamente come “Calvatia gigantea”, la Vescia gigante può raggiungere fino a 1 metro di diametro e pesare tra i 20 e i 25 chilogrammi. Caratterizzata dalla sua forma sferica e dal candido colore bianco, questo fungo è commestibile nella fase giovanile, quando la carne (gleba) è ancora soda e bianca.

In cucina, si presta bene grigliata a fette o impanata, rappresentando una delizia per gli appassionati di funghi.

Lo riporta rignanonews.com