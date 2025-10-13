Edizione n° 5852

Home // Cerignola // A Cerignola il convegno “Benessere Psicologico” dedicato alla cura della mente e del corpo

BENESSERE A Cerignola il convegno “Benessere Psicologico” dedicato alla cura della mente e del corpo

Un pomeriggio interamente dedicato al tema del benessere della mente e del corpo, presso il Centro Studi SABEFORM

Convegno "Benessere Psicologico"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Ottobre 2025
Cerignola // Cronaca //

Si è svolto presso il Centro Studi SABEFORM, in collaborazione con Network Donna Sabeform, il convegno “Benessere Psicologico – Dal libro ‘Dalla pelle al cuore’ al convegno”, un pomeriggio interamente dedicato al tema del benessere della mente e del corpo.

Moderato dalla Prof.ssa Sabrina Strippoli, l’incontro ha visto la partecipazione della psicologa e pedagogista Rosaria Dimodugno, della psicologa cognitiva Rosapia Bruno e dell’estetologa Antonella Mastrangelo, che hanno guidato il pubblico in un percorso di riflessione sul profondo legame tra cura estetica, consapevolezza emotiva e salute psicologica.

Partendo dalle suggestioni del libro “Dalla pelle al cuore”, le relatrici hanno evidenziato come il benessere psicologico rappresenti una condizione complessa e integrata, che abbraccia non solo la salute fisica, ma anche la percezione di sé, la qualità delle relazioni e la capacità di accogliere le proprie emozioni.

Convegno “Benessere Psicologico”

Il Centro Studi SABEFORM, con sede in Viale Roosevelt n.15 a Cerignola, conferma così il proprio impegno nella promozione del benessere personale e professionale, unendo formazione, cultura e crescita interiore. L’Istituto, infatti, si distingue anche e soprattutto per la sua attività nel campo della Formazione Professionale per Estetiste, offrendo corsi riconosciuti e qualificati che permettono alle partecipanti di acquisire competenze tecniche e umane indispensabili per operare nel settore del benessere e della bellezza.

Attraverso iniziative come questa, SABEFORM si conferma un punto di riferimento sul territorio per chi desidera intraprendere un percorso di formazione e consapevolezza, ricordando che la vera bellezza nasce dall’equilibrio tra corpo, mente ed emozioni — dalla pelle al cuore, proprio come recita il titolo dell’incontro.

