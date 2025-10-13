Edizione n° 5853

Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia: "L'esercito nel quartiere non è un tabù, è una necessità"
13 Ottobre 2025 - ore  11:28

Giovane ucciso: cartello davanti a pub, ergastolo per chi uccide
13 Ottobre 2025 - ore  11:46

A Manfredonia inaugurazione murale per Enrico Berlinguer, con le figlie Laura e Bianca

EVENTO A Manfredonia inaugurazione murale per Enrico Berlinguer, con le figlie Laura e Bianca

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione della memoria storica e civile

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

La città di Manfredonia si prepara a rendere omaggio a una delle figure più significative della storia politica italiana: Enrico Berlinguer. Sabato 18 ottobre 2025, a partire dalle ore 18:00, si terrà la cerimonia di inaugurazione del murale dedicato all’ex segretario del Partito Comunista Italiano, realizzato in viale Enrico Berlinguer.

All’evento prenderanno parte Laura e Bianca Berlinguer, figlie del compianto leader, che con la loro presenza contribuiranno a rendere ancora più intenso e simbolico questo momento di memoria collettiva. La cerimonia inizierà con la scopertura della targa commemorativa apposta sul murale, per poi proseguire al Teatro “Lucio Dalla”, dove si terrà un incontro pubblico aperto alla cittadinanza, con interventi e riflessioni sul pensiero e l’eredità morale di Berlinguer.

«Questo murale nasce dal desiderio di incidere nella memoria della città i valori civili e morali che Enrico Berlinguer ha rappresentato – ha dichiarato Angelo Riccardi –. Siamo onorati della presenza di Laura e Bianca Berlinguer e dell’attenzione che la comunità sta dimostrando».

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione della memoria storica e civile, con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni l’attualità del messaggio etico e politico di Berlinguer: onestà, impegno e senso delle istituzioni. 

2 commenti su "A Manfredonia inaugurazione murale per Enrico Berlinguer, con le figlie Laura e Bianca"

  1. Se potesse vedere che cosa hanno combinato…non a caso le zone rosse non vanno più al voto e il centrodestra ottiene sempre più consensi.

  2. Ho visto uno che somiglia a Corona a Siponto che si tracannava un bottiglione con del vino rosso.

