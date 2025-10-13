Un accoltellamento nel cuore di San Giovanni Rotondo ha scosso la tranquilla serata di giovedì 10 ottobre. L’episodio è avvenuto in Corso Regina Margherita, una delle vie più frequentate del centro storico, dove un giovane di circa vent’anni, di origine tunisina, è stato trovato sanguinante con una ferita al braccio.

L’allarme è partito da una segnalazione giunta alla centrale operativa della Polizia Locale, che ha immediatamente inviato una pattuglia sul posto. Gli agenti hanno soccorso il ragazzo ferito, cercando di ricostruire la dinamica dell’aggressione. La vittima, in evidente stato di shock, ha fornito alcune indicazioni utili per risalire alla direzione di fuga del presunto aggressore, un suo connazionale.

Le tracce di sangue portano al sospettato

Seguendo le scie ematiche lasciate lungo la strada, gli agenti sono arrivati nei pressi dell’abitazione di un altro giovane tunisino, ventiduenne. Alla richiesta di fornire un documento d’identità, l’uomo ha rifiutato di collaborare, tentando la fuga e opponendo una violenta resistenza.

Nel corso del controllo, ha colpito uno degli agenti con gomitate e strattoni, provocandogli lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Solo dopo una breve colluttazione, i poliziotti sono riusciti a immobilizzarlo e trarlo in arresto.

L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e rifiuto di fornire le generalità. Nonostante le evidenze raccolte sul luogo dell’aggressione, la stessa vittima ha dichiarato di non conoscere il presunto responsabile, rendendo l’indagine ancora più complessa.

Il sindaco: “Segnale del nostro impegno per la sicurezza”

Sull’episodio è intervenuto il sindaco di San Giovanni Rotondo, Filippo Barbano, che ha espresso gratitudine agli agenti della Polizia Locale per l’intervento tempestivo e la professionalità dimostrata.

“L’azione rapida e coordinata – ha affermato Barbano – testimonia il costante impegno del Corpo di Polizia Locale nel garantire sicurezza e legalità, soprattutto nelle aree più sensibili del centro storico. Un lavoro che si inserisce in una strategia di contrasto all’illegalità, alle baby gang e al degrado urbano, in collaborazione con i Carabinieri e le altre forze dell’ordine.”

Bramante: “Prontezza e dedizione dei nostri agenti”

Anche il comandante della Polizia Locale, Giuseppe Bramante, ha voluto sottolineare l’importanza dell’operato dei suoi uomini:

“I nostri agenti hanno dimostrato grande coraggio e senso del dovere, intervenendo in una situazione potenzialmente pericolosa. Nonostante le difficoltà legate alla carenza di personale, il Corpo continua a garantire presenza costante sul territorio e a tutelare la sicurezza dei cittadini.”

Indagini in corso

Dopo l’arresto, il ventiduenne è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le procedure di rito. Gli investigatori stanno ora lavorando per chiarire il movente dell’aggressione e accertare se tra i due giovani ci fosse un precedente o un possibile regolamento di conti.

Il ferito, medicato sul posto e successivamente trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita. Tuttavia, il suo atteggiamento reticente – in particolare la dichiarazione di non conoscere l’aggressore – apre nuovi interrogativi sull’intera vicenda.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nel centro storico della cittadina garganica, già teatro in passato di episodi di violenza giovanile e piccoli reati di strada. L’amministrazione comunale, intanto, assicura che i controlli proseguiranno senza sosta, “per restituire serenità e fiducia ai cittadini di San Giovanni Rotondo”.

