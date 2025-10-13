San Severo si stringe nel dolore per la scomparsa improvvisa dell’avvocato Antonio Caracciolo, stimato professionista e volto noto del mondo motociclistico provinciale. Aveva 61 anni. Un’infezione polmonare fulminante lo ha portato via in pochi giorni, lasciando sgomento non solo tra colleghi e amici, ma anche all’interno della grande famiglia dei motociclisti di Capitanata, dove Caracciolo era una figura di riferimento e di grande umanità.

Da anni, infatti, l’avvocato Caracciolo affiancava alla professione forense la passione per le due ruote: era istruttore e formatore teorico-pratico di tecniche di guida motociclistica (ItGm) FMI, impegnato nel Dipartimento di Sicurezza della Federazione Motociclistica Italiana e collaboratore storico del Motoclub Team Traiettorie di Foggia, con cui aveva condiviso corsi, manifestazioni e giornate di educazione stradale dedicate ai giovani.

Un punto di riferimento per la sicurezza e la formazione

Antonio Caracciolo non era solo un esperto di tecnica, ma un vero e proprio educatore. Nelle sue lezioni trasmetteva il rispetto per la strada, la prudenza e la consapevolezza, valori che considerava fondamentali per chiunque amasse la moto. La sua esperienza, unita alla profonda passione, lo aveva reso un istruttore molto apprezzato anche a livello regionale.

“Il nostro amico fraterno ci ha improvvisamente lasciati – si legge nel commosso post del Team Traiettorie – un’infezione letale ha compromesso in pochi giorni i polmoni, non dandogli scampo. Il Team piange il compagno di mille avventure. Ciao Antonio, non dimenticheremo mai la tua disponibilità, la tua simpatia, il tuo straordinario senso dell’umorismo che sapeva alleggerire ogni momento. Sarai per sempre con noi, nei nostri più bei ricordi.”

Messaggi di affetto e riconoscenza sono comparsi in poche ore sui social, testimonianza di quanto l’avvocato Caracciolo fosse conosciuto e stimato. “La vita continua, ma senza di te questa città avrà un sorriso in meno – scrive Lia, una sua amica –. Ti porterò sempre nel cuore. Vola in alto e fai sorridere gli angeli, come solo tu sai fare.”

La scomparsa di Antonio Caracciolo arriva a pochi giorni da un altro dramma che ha colpito la comunità motociclistica della provincia: la morte del dottor Vincenzo Incoronato, medico del 118, vittima di un tragico incidente in moto. Due destini diversi, ma legati dalla stessa passione per la libertà e la velocità, due uomini che hanno vissuto con entusiasmo e altruismo la loro vocazione.

“Oggi la grande famiglia dei motociclisti piange due uomini straordinari – scrive in una nota il Motoclub Città di San Severo –. Antonio Caracciolo, avvocato e istruttore FMI del Motoclub Traiettorie, era un gigante buono: professionista serio, ma soprattutto uomo di cuore, capace di trasmettere passione, rispetto e sicurezza a chiunque incontrasse. Il dottor Vincenzo Incoronato, medico del 118, era un professionista instancabile, generoso e umano, sempre pronto ad aiutare gli altri. Due strade diverse, due destini paralleli, un’unica grande passione. Buon viaggio Antonio e Vincenzo: che la strada vi sia lieve e che il vento accompagni per sempre il vostro ultimo giro.”

Chi lo conosceva lo descrive come una persona solare, capace di unire rigore professionale e leggerezza d’animo. Nel suo lavoro da avvocato era stimato per la competenza e la disponibilità, mentre nel tempo libero diventava l’amico di tutti, il punto di riferimento nei raduni e nelle giornate di formazione. “Con Antonio non imparavi solo a guidare meglio – raccontano alcuni colleghi – ma imparavi a rispettare la moto e la vita.”

Il suo esempio continuerà a vivere nelle iniziative del Motoclub, che ha annunciato di voler dedicare a Caracciolo una giornata commemorativa e un corso di guida sicura in sua memoria.

Oggi San Severo perde non solo un professionista, ma un amico, un mentore e un appassionato che ha fatto della sicurezza e della formazione la sua missione.

L’ultimo saluto ad Antonio Caracciolo si terrà nei prossimi giorni, in una cerimonia che si annuncia partecipata e commossa. Il suo ricordo resterà vivo tra chi lo ha conosciuto e amato: sulla strada, nei motoclub e nel cuore di una città che non dimentica i suoi uomini migliori.

Fonte: ricostruzione su base FoggiaToday