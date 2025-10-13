Sabato 18 e domenica 19 ottobre, Medici Senza Frontiere (MSF) sarà presente a Foggia e in oltre 150 piazze italiane con la seconda edizione di “Biscotti senza Frontiere”, l’iniziativa a sostegno del Fondo Emergenze dell’organizzazione, che garantisce interventi medici rapidi e indipendenti in contesti di emergenza, conflitto e calamità naturali.

A Foggia la campagna si svolgerà in piazza Cavour, dove i volontari distribuiranno una scatola di biscotti in edizione limitata raffigurante l’arrivo di aiuti umanitari in un campo tendato. Con una donazione minima di 15 euro, i partecipanti riceveranno la scatola di biscotti, disponibili nei gusti classico, cioccolato e frutti di bosco, realizzati con il supporto di Grancereale.

“Anche attraverso un gesto semplice come la donazione di una scatola di biscotti, si può dare un aiuto fondamentale, permettendo di garantire cure mediche dove c’è più bisogno, in oltre 70 paesi al mondo”, dichiara Laura Perrotta, direttrice raccolta fondi di MSF.

Oltre il 65% dei progetti di MSF operano in zone di conflitto o contesti instabili, dove milioni di persone sono colpite da guerre, epidemie o sono escluse dall’assistenza sanitaria.

A Gaza, la coordinatrice medica Mariana Cortesi racconta una catastrofe umanitaria: “I pazienti preferirebbero essere colpiti piuttosto che continuare a vivere privati di cibo, dignità e pieni di sofferenza”. In Ucraina, dall’inizio dell’anno, le équipe di MSF hanno curato oltre 7.400 pazienti, il 60% per traumi di guerra.

In Sudan e Yemen, MSF affronta emergenze sanitarie aggravate da conflitti e epidemie: in Yemen, oltre 35.000 bambini malnutriti sotto i 5 anni sono stati curati negli ultimi tre anni.

L’indipendenza economica di MSF garantisce un intervento rapido basato esclusivamente sui bisogni medici, con il 100% dei fondi provenienti da donazioni private. Con una donazione minima di 15 euro per “Biscotti Senza Frontiere”, si ottengono 30 bustine di cibo terapeutico pronto all’uso.

Lo riporta foggiatoday.it.