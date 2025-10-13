Bonus auto elettriche: Codacons denuncia esclusioni e limiti del nuovo incentivo

Il bonus per l’acquisto di auto elettriche, che partirà il 15 ottobre 2025, presenta criticità significative che rischiano di escludere una larga fetta di cittadini, denunciando il Codacons. L’associazione critica i requisiti introdotti dal governo per l’eco-incentivo, ritenuti discriminatori e penalizzanti per chi vive al di fuori delle grandi aree urbane.

Tra le novità del bonus spicca il requisito della residenza in una zona urbana funzionale (FUA, Functional Urban Area), composta da città con almeno 50.000 abitanti e dai comuni limitrofi definiti in base ai flussi di pendolarismo.

In Italia le FUA sono 83, comprendendo 1.892 comuni e meno di 33 milioni di cittadini, pari al 55,8% della popolazione. Questo significa che quasi la metà degli italiani non potrà accedere al bonus, indipendentemente dal reddito ISEE, perché non residente in una FUA.

Il Codacons sottolinea che si tratta di cittadini ingiustamente esclusi, molti dei quali possiedono auto vecchie e altamente inquinanti. I dati confermano che l’età media dei veicoli in Italia è salita a 12,8 anni, e 1 auto su 4 rientra nelle categorie Euro 0-3, tra le più inquinanti.

L’associazione definisce quindi il bonus 2025 paradossale, poiché limita l’accesso a chi potrebbe trarre maggior beneficio dall’incentivo per passare a vetture green, lasciando fuori quasi metà della popolazione.