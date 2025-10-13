Edizione n° 5852

BALLON D'ESSAI

ESERCITO // Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia: “L’esercito nel quartiere non è un tabù, è una necessità”
13 Ottobre 2025 - ore  11:28

CALEMBOUR

CRONACA // Giovane ucciso: cartello davanti a pub, ergastolo per chi uccide
13 Ottobre 2025 - ore  11:46

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Carceri pugliesi, Di Giacomo: “Troppi telefonini e droga nelle carceri. Situazione fuori controllo”

DROGA Carceri pugliesi, Di Giacomo: “Troppi telefonini e droga nelle carceri. Situazione fuori controllo”

Un problema strutturale, come denuncia il segretario generale del sindacato F.S.A. C.N.P.P.-S.PP., che parla di una situazione ormai fuori controllo

Carceri pugliesi, Di Giacomo: “Troppi telefonini e droga nelle carceri. Situazione fuori controllo”

Aldo DI Giacomo - Foggia, ph Enzo Maizzi - 23.03.2022

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Foggia – Il recente sequestro di numerosi telefoni cellulari e di un ingente quantitativo di hashish all’interno del carcere di Foggia riaccende i riflettori sul fenomeno, ormai quotidiano, dell’introduzione illecita di dispositivi e sostanze stupefacenti negli istituti penitenziari pugliesi.
Un problema strutturale, come denuncia il segretario generale del sindacato F.S.A. C.N.P.P.-S.PP., Aldo Di Giacomo, che parla di una situazione ormai fuori controllo.

Tecnologie avanzate e carenza di strumenti
“È innegabile – spiega Di Giacomo – che le tecnologie più avanzate, dai droni ai mini-telefonini sempre più piccoli e difficili da individuare, rendano più agevole l’introduzione di cellulari all’interno delle carceri. Tuttavia, è necessario chiedersi come l’Amministrazione Penitenziaria intenda contrastare questo mercato, se non grazie all’instancabile lavoro della polizia penitenziaria, che ogni giorno con grande professionalità riesce a scoprire e sequestrare questi dispositivi.”

Secondo il segretario, il problema non è solo tecnologico: “Le carceri pugliesi – aggiunge – non dispongono di strumentazioni adeguate per intercettare voli di droni o segnalare intrusioni. E intanto il sovraffollamento e la carenza di personale, stimata in almeno 500 unità, aggravano ulteriormente una situazione già critica”.

Dalle celle i comandi ai clan
Di Giacomo sottolinea che l’uso dei telefoni non riguarda semplicemente i contatti familiari: “Non si tratta solo di chiamate alle mogli o ai parenti. È ormai accertato da diverse indagini antimafia che i comandi per attività criminali sui territori partono proprio dalle celle delle carceri. Alcuni boss continuano a impartire ordini ai loro sottoposti in libertà, organizzando estorsioni o traffici illeciti direttamente da dietro le sbarre.”

Secondo il sindacalista, si tratta di un fenomeno esteso a livello nazionale: “Dalle indagini emerse negli ultimi anni in tutta Italia è chiaro che i dispositivi introdotti illegalmente vengono utilizzati per mantenere attivi i legami criminali e garantire la continuità delle attività illecite anche durante la detenzione.”

Droghe in carcere, un mercato milionario
Non meno allarmante è il capitolo relativo alla diffusione di sostanze stupefacenti dietro le sbarre. “Le morti recenti di due detenuti a San Vittore e le gravi condizioni di altri – afferma Di Giacomo – dimostrano che la droga circola in carcere come in una piazza di spaccio esterna. Circa il 30% della popolazione carceraria è tossicodipendente, e nei soli penitenziari pugliesi il giro d’affari legato agli stupefacenti raggiunge alcuni milioni di euro l’anno.”

Di Giacomo punta il dito contro le mancate risposte della politica e del Ministero della Giustizia: “Le promesse del ministro Nordio sulle misure alternative per i detenuti tossicodipendenti e sulle case di accoglienza si sono dissolte nel nulla. Quelle strutture, ammesso che esistano, non riescono a seguire più di qualche centinaio di persone, mentre il problema riguarda migliaia di detenuti.”

Il segretario generale del F.S.A. C.N.P.P.-S.PP. conclude con un appello: “Solo la Polizia Penitenziaria, con dedizione e sacrificio, continua a garantire sicurezza e legalità. Ma l’Amministrazione Penitenziaria, il Parlamento e la politica devono finalmente affrontare in modo radicale un sistema che rischia di implodere. Ignorare ancora la realtà sarebbe irresponsabile.”

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è tutto quello che sta prima e quello e che sta dopo. Magari bisognerebbe tenere più in considerazione il durante.” Massimo Troisi

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.