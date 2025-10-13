Carta “Dedicata a te”, CIS Capitanata e RespIRA: il Comune di Manfredonia fa il punto sulle attività

Settimana ricca di impegni per l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico La Marca, tra attività amministrative, incontri con i cittadini e progetti di sviluppo del territorio.

Gli uffici dei Servizi Sociali sono al lavoro per completare le verifiche sulle richieste di contributi affitto Casa e TARI pervenute nelle ultime settimane. Parallelamente, si attende dall’INPS l’elenco definitivo dei beneficiari della Carta “Dedicata a te”, così da poter procedere all’invio delle comunicazioni agli aventi diritto.

Bilancio consolidato in Consiglio Comunale

Domani pomeriggio, a Palazzo San Domenico, si terrà una nuova seduta del Consiglio Comunale, durante la quale sarà discusso il bilancio consolidato dell’Ente. Un passaggio amministrativo importante che segna la chiusura della gestione economico-finanziaria dello scorso esercizio.

Tre progetti strategici per i bandi CIS Capitanata

Entro il 15 ottobre, il Comune di Manfredonia inoltrerà la documentazione necessaria per partecipare a tre bandi nell’ambito del CIS Capitanata, che riguardano:

la realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio del Parco Archeologico di Siponto;

il recupero e consolidamento delle ex Fabbriche San Francesco;

un progetto di conservazione e valorizzazione ambientale delle zone umide minori tra Manfredonia e Zapponeta, denominato “Slow Touring tra le salicornie”.

Interventi che mirano a migliorare l’offerta turistica e la fruibilità del patrimonio storico e naturale del territorio.

Formazione e cultura: al via la stagione “RespIRA”

Mercoledì pomeriggio, presso il teatro comunale, prenderà il via la formazione per i docenti delle scuole aderenti alla rete “Scuola Futuro”.

In serata, sempre in teatro, sarà presentata la nuova stagione teatrale “RespIRA”, un cartellone che punta a promuovere la cultura e la partecipazione cittadina.

Beni confiscati, incontro con LIBERA e il terzo settore

Giovedì pomeriggio, l’Aula Consiliare ospiterà un incontro con l’Associazione LIBERA e diverse realtà del terzo settore, per approfondire il tema della gestione dei beni confiscati alle mafie.

“Quei beni devono tornare alla comunità, a cui è stata sottratta anche la dignità” – ha dichiarato il sindaco La Marca.

Quartieri in Comune fa tappa a San Salvatore

Venerdì pomeriggio, nella frazione di San Salvatore, l’Amministrazione incontrerà i residenti nell’ambito dell’iniziativa “Quartieri in Comune”.

Un momento di confronto diretto con i cittadini per raccontare quanto realizzato, ciò che resta da fare e raccogliere proposte e segnalazioni, a poco più di un anno dall’insediamento della Giunta.

Iniziata la programmazione delle attività natalizie

Intanto, sono partiti anche gli incontri per la programmazione delle attività natalizie. L’obiettivo – spiegano da Palazzo San Domenico – è valorizzare la città, sostenere le associazioni locali e offrire momenti di aggregazione e cultura per tutta la comunità.