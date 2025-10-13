Due assunzioni a tempo indeterminato all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSP MAM) ha pubblicato un bando di concorso per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di due impiegati tecnici a tempo pieno e indeterminato, inquadrati al Secondo Livello del Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori dei Porti.

La procedura è stata avviata in esecuzione della Determina del Commissario Straordinario n. 258 del 10 settembre 2025, con il codice di selezione ADSP-MAM-01-2025.

Le nuove figure saranno inserite nel Dipartimento Tecnico dell’Ente, con compiti di pianificazione, progettazione e controllo tecnico-operativo delle infrastrutture portuali.

Chi può partecipare

Il bando è rivolto a candidati maggiorenni in possesso di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, idoneità psico-fisica al servizio e pieno godimento dei diritti civili e politici.

Non sono ammessi coloro che abbiano riportato condanne penali o siano stati destituiti da pubbliche amministrazioni.

Titoli di studio richiesti

È necessario possedere una laurea in ingegneria (vecchio ordinamento o specialistica/magistrale) con abilitazione professionale – sezione A per almeno il settore Civile e Ambientale.

Inoltre, è richiesta un’esperienza lavorativa di almeno due anni in ambito pubblico o privato, relativa alla progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali portuali.

Saranno considerati titoli preferenziali esperienze maturate negli ultimi otto anni presso Autorità Portuali o enti pubblici con incarichi di RUP, direttore dei lavori o supporto tecnico a grandi progetti infrastrutturali.

Come presentare la domanda

La candidatura deve essere inoltrata esclusivamente online, tramite il Portale Unico del Reclutamento “InPA” (www.inpa.gov.it), entro le ore 13 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando.

La procedura richiede l’autenticazione con SPID, CIE, CNS o eIDAS e la compilazione del curriculum vitae digitale, che costituisce parte integrante della domanda.

È obbligatorio il possesso di un indirizzo PEC personale.

Nel caso di ricezione di oltre 20 domande, potrà essere effettuata una prova preselettiva a quiz. Sono esonerati da tale prova i candidati con almeno un anno di esperienza recente presso l’AdSP MAM, tirocinio tecnico presso l’Ente o disabilità pari o superiore all’80%.

Le prove di selezione

Il concorso prevede una prova scritta teorico-pratica e una prova orale, entrambe valutate da una commissione nominata dall’Ente.

La prova scritta verterà su:

costruzioni marittime e portuali;

normativa ambientale e paesaggistica;

codice dei contratti pubblici;

legislazione portuale;

normativa in materia di anticorruzione, trasparenza e privacy.

La prova orale approfondirà gli stessi temi e potrà includere quesiti pratici e situazionali.

Il punteggio finale sarà dato dalla somma di titoli (fino a 30 punti), prova scritta (30 punti) e orale (40 punti).

Graduatoria, assunzione e trattamento economico

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul portale InPA e sul sito istituzionale dell’AdSP MAM, sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso”.

I vincitori saranno assunti con contratto a tempo indeterminato, inquadramento al Secondo Livello CCNL Porti, con una retribuzione composta da:

stipendio tabellare per 12 mensilità,

tredicesima e quattordicesima,

buoni pasto e premi di produttività,

welfare aziendale e incentivi per la conciliazione vita-lavoro.

La sede di lavoro sarà individuata all’interno della circoscrizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, che comprende i porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli.

Trasparenza e tutela dei dati

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Michelina Latorre (email: protocollo@adspmam.it).

Il bando completo e tutti gli allegati sono consultabili sul portale InPA e sul sito ufficiale www.adspmam.it.