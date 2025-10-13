Edizione n° 5852

ESERCITO // Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia: “L’esercito nel quartiere non è un tabù, è una necessità”
13 Ottobre 2025 - ore  11:28

CRONACA // Giovane ucciso: cartello davanti a pub, ergastolo per chi uccide
13 Ottobre 2025 - ore  11:46

Home // Foggia // Foggia, grande successo per Black Bison 2025 in villa comunale

EVENTO Foggia, grande successo per Black Bison 2025 in villa comunale

Un appuntamento che ha richiamato non soltanto biker ed amanti dell’hard rock - provenienti da tutta Italia

Foggia, grande successo per Black Bison 2025 in villa comunale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Ottobre 2025
Foggia // Lifestyle //

FOGGIA – Un sentito omaggio ad Ozzy Osbourne (scomparso il 22 luglio scorso, a poche settimane dal suo concerto d’addio), all’una di notte di domenica, ha chiuso l’edizione 2025 di “Black Bison” organizzata da Indian Bikers Mc Foggia e dal Comune di Foggia (assessorati alla Cultura e alla Sicurezza e Legalità), la prima nell’insolita cornice della villa comunale.

Un appuntamento che ha richiamato non soltanto biker ed amanti dell’hard rock – provenienti da tutta Italia – ma un pubblico variegato e curioso, che ha avuto modo di documentarsi sulla sicurezza stradale e sulla necessità della guida sicura, ed ammirare gli stand merchandising dedicati, l’area tattoo, il bike show con i migliori modelli e customizzazioni, food truck, drink stand e attrazioni varie. In serata, coinvolgenti le esibizioni live dei Motorcrew, band nata per rendere omaggio ai Motörhead, sul palco una guest star d’eccezione: Don Airey, leggendario tastierista dei Deep Purple -in oltre 30 anni di carriera ha suonato in oltre 200 album, contribuendo a moltissimi dei successi di Ozzy Osbourne, Gary Moore, Andrew Lloyd Webber, Graham Bonnet, Brian May, Babe Ruth, Tigertailz, Jagged Edge, Slave Raider, Sinner, Katrina and the Waves e molti altri-; e dei Wishing Well, potente tribute band dei Black Sabbath.

Grande successo della manifestazione, che l’amministrazione comunale ha pienamente sostenuto con la finalità di allargare la platea delle proposte culturali.

