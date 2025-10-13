Foggia, grande successo per Black Bison 2025 in villa comunale

FOGGIA – Un sentito omaggio ad Ozzy Osbourne (scomparso il 22 luglio scorso, a poche settimane dal suo concerto d’addio), all’una di notte di domenica, ha chiuso l’edizione 2025 di “Black Bison” organizzata da Indian Bikers Mc Foggia e dal Comune di Foggia (assessorati alla Cultura e alla Sicurezza e Legalità), la prima nell’insolita cornice della villa comunale.

Un appuntamento che ha richiamato non soltanto biker ed amanti dell’hard rock – provenienti da tutta Italia – ma un pubblico variegato e curioso, che ha avuto modo di documentarsi sulla sicurezza stradale e sulla necessità della guida sicura, ed ammirare gli stand merchandising dedicati, l’area tattoo, il bike show con i migliori modelli e customizzazioni, food truck, drink stand e attrazioni varie. In serata, coinvolgenti le esibizioni live dei Motorcrew, band nata per rendere omaggio ai Motörhead, sul palco una guest star d’eccezione: Don Airey, leggendario tastierista dei Deep Purple -in oltre 30 anni di carriera ha suonato in oltre 200 album, contribuendo a moltissimi dei successi di Ozzy Osbourne, Gary Moore, Andrew Lloyd Webber, Graham Bonnet, Brian May, Babe Ruth, Tigertailz, Jagged Edge, Slave Raider, Sinner, Katrina and the Waves e molti altri-; e dei Wishing Well, potente tribute band dei Black Sabbath.

Grande successo della manifestazione, che l’amministrazione comunale ha pienamente sostenuto con la finalità di allargare la platea delle proposte culturali.