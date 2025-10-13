Edizione n° 5853

BALLON D'ESSAI

ESERCITO // Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia: “L’esercito nel quartiere non è un tabù, è una necessità”
13 Ottobre 2025 - ore  11:28

CALEMBOUR

CRONACA // Giovane ucciso: cartello davanti a pub, ergastolo per chi uccide
13 Ottobre 2025 - ore  11:46

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia ricorda Gaetano, Michele, Samuel e Samuele ad un anno dalla tragedia

RICORDA Foggia ricorda Gaetano, Michele, Samuel e Samuele ad un anno dalla tragedia

È trascorso un anno esatto dalla tragedia del 13 ottobre 2024 che ha spezzato le vite di quattro giovanissimi tifosi del Foggia

Foggia ricorda Gaetano, Michele, Samuel e Samuele ad un anno dalla tragedia

Tifosi Foggia - fonte Immagine: Facebook, Area Ultras

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

È trascorso un anno esatto dalla tragedia del 13 ottobre 2024 che ha spezzato le vite di quattro giovanissimi tifosi del Foggia. Poco dopo la fine della partita Potenza-Foggia allo stadio Viviani, un mezzo che trasportava i tifosi rossoneri è rimasto coinvolto in un terribile incidente.

Il bilancio fu drammatico: Samuel Del Grande, 13 anni, Michele Biccari, 17 anni, e Gaetano Gentile, 21 anni, morirono sul colpo, mentre il 15enne Samuele Bruno si spense dopo settimane di agonia tra gli ospedali di Potenza e Lecce. Matteo Matullo, gravemente ferito, riuscì miracolosamente a salvarsi.

A dodici mesi di distanza, il ricordo di quella notte resta vivo nel cuore della città. La tragedia ha segnato profondamente la tifoseria e l’intera comunità di Foggia, cambiando per sempre i rapporti tra le persone e anche tra tifoserie storicamente distanti. La vicenda ha unito nel dolore, tra gli altri, le tifoserie di Foggia e Barletta, legate dalla storia della famiglia Gentile: Gaetano era figlio di Antonio Gentile, storico ultras barlettano.

Oggi la città si ferma per ricordare le vittime con una messa in Cattedrale e una cerimonia allo stadio Zaccheria, nello stesso punto in cui qualche mese fa è stato realizzato un murales dedicato ai quattro ragazzi. Le immagini di quella notte, lo stadio pieno per i funerali anziché per una partita, restano impresse nella memoria di tutti.

Un anno dopo, restano dolore, rabbia e lacrime, ma anche la certezza che Foggia non ha dimenticato i suoi figli strappati troppo presto alla vita.

Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è tutto quello che sta prima e quello e che sta dopo. Magari bisognerebbe tenere più in considerazione il durante.” Massimo Troisi

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.