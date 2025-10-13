Foggia ricorda Gaetano, Michele, Samuel e Samuele ad un anno dalla tragedia

È trascorso un anno esatto dalla tragedia del 13 ottobre 2024 che ha spezzato le vite di quattro giovanissimi tifosi del Foggia. Poco dopo la fine della partita Potenza-Foggia allo stadio Viviani, un mezzo che trasportava i tifosi rossoneri è rimasto coinvolto in un terribile incidente.

Il bilancio fu drammatico: Samuel Del Grande, 13 anni, Michele Biccari, 17 anni, e Gaetano Gentile, 21 anni, morirono sul colpo, mentre il 15enne Samuele Bruno si spense dopo settimane di agonia tra gli ospedali di Potenza e Lecce. Matteo Matullo, gravemente ferito, riuscì miracolosamente a salvarsi.

A dodici mesi di distanza, il ricordo di quella notte resta vivo nel cuore della città. La tragedia ha segnato profondamente la tifoseria e l’intera comunità di Foggia, cambiando per sempre i rapporti tra le persone e anche tra tifoserie storicamente distanti. La vicenda ha unito nel dolore, tra gli altri, le tifoserie di Foggia e Barletta, legate dalla storia della famiglia Gentile: Gaetano era figlio di Antonio Gentile, storico ultras barlettano.

Oggi la città si ferma per ricordare le vittime con una messa in Cattedrale e una cerimonia allo stadio Zaccheria, nello stesso punto in cui qualche mese fa è stato realizzato un murales dedicato ai quattro ragazzi. Le immagini di quella notte, lo stadio pieno per i funerali anziché per una partita, restano impresse nella memoria di tutti.

Un anno dopo, restano dolore, rabbia e lacrime, ma anche la certezza che Foggia non ha dimenticato i suoi figli strappati troppo presto alla vita.

Lo riporta foggiatoday.it.