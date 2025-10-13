Foggia – Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, non sarà solo un momento di memoria o di testimonianza. La Consulta per le Parità e le Pari Opportunità del Comune di Foggia ha infatti deciso di promuovere un calendario condiviso di eventi, aperto alla partecipazione di scuole, associazioni, enti e cittadini, per trasformare la ricorrenza in un’occasione di azione concreta e di responsabilità collettiva.

L’iniziativa nasce in un contesto cittadino segnato da un grave lutto: l’omicidio di Hayat Fatimi, avvenuto lo scorso luglio, un femminicidio che ha profondamente scosso la comunità foggiana per la brutalità della violenza subita dalla giovane donna. Un episodio che, come sottolineato dai membri della Consulta, impone alla città di reagire non solo con la commozione, ma con un impegno duraturo e strutturale contro la cultura della violenza di genere.

Dalla sensibilizzazione all’azione

Nell’ultima riunione della Consulta, è emersa la volontà di andare oltre il valore simbolico delle panchine e delle scarpe rosse, ormai divenuti segni riconoscibili di solidarietà ma spesso privi di un seguito concreto. L’obiettivo, spiegano i promotori, è costruire un percorso di sensibilizzazione diffuso e partecipato, che attraversi l’intera settimana del 25 novembre, coinvolgendo diversi luoghi della città e una pluralità di soggetti.

Il cartellone sarà composto da iniziative culturali, incontri pubblici, momenti formativi e laboratori educativi rivolti non solo alle giovani generazioni ma anche al mondo adulto, per affrontare le radici sociali e culturali della violenza di genere. “Serve un impegno comune che non si esaurisca nella celebrazione della giornata – sottolinea la Consulta – ma che porti alla definizione di strumenti concreti di prevenzione, ascolto e sostegno alle donne che denunciano”.

Un appello alla partecipazione

La Consulta ha lanciato un invito aperto a tutti i soggetti interessati – istituzioni scolastiche, associazioni, centri antiviolenza, realtà culturali, gruppi di cittadinanza attiva – affinché aderiscano al programma condiviso con proposte di eventi, incontri e iniziative tematiche.

Le adesioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 di lunedì 27 ottobre all’indirizzo e-mail ufficiostampa@comune.foggia.it

.

Una volta raccolte tutte le manifestazioni di interesse, la Consulta coordinerà le diverse proposte per costruire un programma unitario e sinergico, capace di dare maggiore visibilità e forza al messaggio comune: quello di una città che rifiuta la violenza e sceglie la solidarietà, la prevenzione e il rispetto.

Una rete per cambiare la cultura della violenza

L’obiettivo finale, ribadisce la Consulta, è creare una rete stabile tra istituzioni e società civile che sappia trasformare le giornate di sensibilizzazione in azioni continuative, capaci di garantire risposte concrete alle donne che chiedono aiuto.

“Serve un patto educativo e civile – si legge nella nota – che parta dalle scuole e coinvolga ogni ambito della vita pubblica, per costruire una comunità che riconosca nella parità e nel rispetto le fondamenta della convivenza”.

La Giornata internazionale del 25 novembre, istituita dalle Nazioni Unite nel 1999, richiama ogni anno governi, istituzioni e cittadini di tutto il mondo a un impegno comune contro la violenza di genere. A Foggia, quest’anno, quella data si caricherà di un significato ancora più profondo: sarà il punto di partenza di un percorso di consapevolezza e di azione che la città intende portare avanti tutto l’anno.

Un messaggio chiaro, forte e condiviso: “Mai più violenza, mai più silenzio”.