Il Coro Lirico “George Friedrich Haendel” di Manfredonia si è esibito a Foggia, nella Chiesa dei Sacri Cuori di Gesù e Maria

Otto secoli fa, San Francesco d’Assisi vergò il celebre Cantico delle Creature. Il fondatore dell’Ordine più rappresentato al mondo e la sua eredità spirituale sono stati ricordati ieri sera a Foggia, nella Chiesa conventuale dei Sacri Cuori di Gesù e Maria.

Il Coro lirico manfredoniano “G.F. Haendel”, su invito dei Frati Minori, ha rielaborato una serie di brani musicali composti in passato in onore del “Poverello” di Assisi.

di Giuseppe Zingarelli

800 anni del Cantico delle Creature

Sono trascorsi otto secoli da quando San Francesco d’Assisi, nel 1225, poco prima della morte, compose il Cantico delle Creature: un’opera poetica che loda Dio con gratitudine ed evidenzia l’inscindibile legame tra l’uomo, il creato e il Creatore.

Dopo otto secoli, il serafico “Santo della Pace” non solo continua a catturare l’attenzione degli italiani, ma oggi più che mai riesce a ispirare migliaia di uomini, donne e giovani in tutto il mondo.

Il messaggio del frate umbro è di sorprendente attualità. Il periodo storico che stiamo vivendo, turbolento e inquieto, segnato da efferate violenze, conflitti sanguinosi tra Nazioni, rapide trasformazioni sociali e anomalie climatiche, frutto dell’irresponsabilità dell’agire umano verso la natura, invita il mondo intero a riflettere sulla necessità di costruire una nuova era di pace.

L’urgenza di una nuova coscienza ambientale

Il fallimento della modernità nei confronti dell’ambiente impone di ricostituire con urgenza una nuova coscienza ecologica. È già molto tardi: l’inquinamento consapevole del pianeta ha raggiunto livelli talmente allarmanti da preoccupare anche gli scienziati più ottimisti.

Mai, nella storia dell’umanità, si erano registrati sprechi così elevati di acqua, cibo, energie e materie prime. È in corso un vero e proprio oscuramento etico della coscienza collettiva verso Dio e la sua creazione.

San Francesco, Patrono d’Italia, “gigante” di santità e fondatore dell’Ordine più diffuso al mondo, ha dimostrato che attraverso la fede, l’amore e le opere di carità tutto diventa possibile. Anche l’impossibile.

Il giovane benestante Francesco Bernardone – il cui nome di battesimo era Giovanni, poi mutato dal padre Pietro in “Francesco” in onore della Francia – divenne, per amore di Gesù, l’“Alter Christus”, abbracciando la povertà evangelica, l’umiltà e la carità verso gli ultimi e i dimenticati.

La genesi del Cantico delle Creature

Il Cantico delle Creature, testamento spirituale di Francesco, non fu composto nella chiesa di San Damiano, ma – come rivelano recenti ricerche storiche – nella chiesina di San Fabiano, oggi Santa Maria de la Foresta.

In quel periodo, Francesco attraversava una grande sofferenza fisica, piegato da malattia e quasi cieco. Il testo, scritto in volgare umbro, fu concepito affinché potesse essere compreso anche dai fedeli illetterati.

Il Cantico è una prosa poetica costante, con versi liberi che seguono il modello dei salmi biblici, un inno di lode all’Onnipotente e agli elementi del creato – il sole, la luna, le stelle, il vento, l’acqua, il fuoco – che il “Poverello” considerava fratelli e sorelle.

È considerato il testo poetico più antico della letteratura italiana e rappresenta un autentico inno alla vita, in contrapposizione al pessimismo medievale.

Attraverso questa preghiera, permeata da una visione positiva della natura, Francesco affronta con serenità anche il tema della morte, che chiama affettuosamente “Sorella Morte”. Egli ammonisce che l’uomo deve temere solo la “morte seconda”, quella dello spirito, ossia la dannazione eterna.

Il suo messaggio rimane oggi un invito paterno:

“Preoccupatevi della salute della vostra anima; solo così, amando e vivendo in pace con il prossimo, vivrete in pace con voi stessi e con Dio.”

Una serata di musica e spiritualità a Foggia

Ieri sera, nella cinquecentesca Chiesa dei Sacri Cuori di Gesù e Maria di Foggia, si è tenuta una solenne celebrazione eucaristica presieduta da padre Roberto Nesta (OFM Puglia-Molise), seguita da una serata musicale per ricordare l’ottavo centenario del Cantico delle Creature.

Protagonista della serata è stato il Coro Lirico “George Friedrich Haendel” di Manfredonia, fondato nel 1981, che ha eseguito una selezione di brani ispirati a San Francesco:

Frate Sole, Sorella Luna di Riz Ortolani (dal film di Franco Zeffirelli, 1972)

A te solo buon Signore di Angelo Branduardi

Udite sorelle del maestro Tromba

Preghiera semplice (autore sconosciuto)

Madonna Povertà e Lode all’Altissimo di Marco Frisina

Il Cantico delle Creature di Domenico Stella

Benedizione di San Francesco di Davide Perez

Benedicte Frate Leone di Teddy Merlo

Al termine dell’applauditissima esibizione, padre Mario Villani e padre Roberto Nesta hanno ringraziato la direttrice del coro, la maestra Maria Rosangela Trigiani, e tutti i coristi per le splendide interpretazioni, donando al coro una copia della pergamena del Cantico delle Creature.

L’originale è custodito nella Basilica di Assisi, dove riposano le spoglie del Santo.