Sono i dati un’analisi congiunta di Coldiretti Puglia, Unaprol e PugliaOLive relativi campagna olearia 2025-2026 nel territorio regionale.

“Lo scenario appare fortemente disomogeneo tra le diverse aree della Puglia, con le aziende agricole dotate di sistemi irrigui che – si legge in una nota – sono riuscite a preservare i frutti dopo l’allegagione (passaggio da fiore a frutto, ndr), mentre in assenza di irrigazione si è verificata un’importante cascola post allegagione, con conseguente perdita di prodotto”.

Nella produzione su scala regionale hanno inciso nelle diverse zone le avverse condizioni metereologiche.

