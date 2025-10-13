Edizione n° 5853

BALLON D'ESSAI

ESERCITO // Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia: “L’esercito nel quartiere non è un tabù, è una necessità”
13 Ottobre 2025 - ore  11:28

CALEMBOUR

CRONACA // Giovane ucciso: cartello davanti a pub, ergastolo per chi uccide
13 Ottobre 2025 - ore  11:46

In Puglia raccolta olive +40% rispetto al 2024, ma non è record

OLIVE In Puglia raccolta olive +40% rispetto al 2024, ma non è record

Una crescita del 40% sulla quantità rispetto all'annata di 'scarica' del 2024-2025 ed un -10-15% in riferimento alla produzione da record del 2023-24.

http://www.batmagazine.it

http://www.batmagazine.it (immagine d'archivio)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Ottobre 2025
Gargano // Manfredonia //

ANSA/EPA. Una crescita del 40% sulla quantità rispetto all’annata di ‘scarica’ del 2024-2025 ed un -10-15% in riferimento alla produzione da record del 2023-24.

Sono i dati un’analisi congiunta di Coldiretti Puglia, Unaprol e PugliaOLive relativi campagna olearia 2025-2026 nel territorio regionale.
“Lo scenario appare fortemente disomogeneo tra le diverse aree della Puglia, con le aziende agricole dotate di sistemi irrigui che – si legge in una nota – sono riuscite a preservare i frutti dopo l’allegagione (passaggio da fiore a frutto, ndr), mentre in assenza di irrigazione si è verificata un’importante cascola post allegagione, con conseguente perdita di prodotto”.
Nella produzione su scala regionale hanno inciso nelle diverse zone le avverse condizioni metereologiche.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

