ESERCITO // Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia: "L'esercito nel quartiere non è un tabù, è una necessità"
13 Ottobre 2025 - ore  11:28

CRONACA // Giovane ucciso: cartello davanti a pub, ergastolo per chi uccide
13 Ottobre 2025 - ore  11:46

Manfredonia // Lobuono, la sanità è il vero primo dramma della Puglia

LOBUONO Lobuono, la sanità è il vero primo dramma della Puglia

"L'ho detto a tutti gli amici che mi stanno sostenendo e ai partiti politici: tutti concordano che la sanità è il primo vero dramma della Puglia".

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Ottobre 2025
Manfredonia // Politica //

Redazione ANSA. “Il primo punto del programma è la sanità, senza ombra di dubbio.

L’ho detto a tutti gli amici che mi stanno sostenendo e ai partiti politici: tutti concordano che la sanità è il primo vero dramma della Puglia”.

Così il candidato presidente del centrodestra alla Regione Puglia, Luigi Lobuono, ha risposto ai giornalisti che chiedevano quali fossero le priorità del programma. “Stiamo lavorando alle liste – ha aggiunto Lobuono -. Una eventuale lista civica la stiamo valutando proprio in questo momento” ma, ha specificato: “Il centrodestra non è un taxi. Se ci saranno scelte politiche serie e concrete, verranno valutate, ma sempre concordandole con i partiti”. Sull’ipotesi che nelle liste della Lega ci sia l’europarlamentare Vannacci, ha aggiunto: “Mi farebbe piacere, perché no?”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

"L'amore è tutto quello che sta prima e quello e che sta dopo. Magari bisognerebbe tenere più in considerazione il durante." Massimo Troisi

