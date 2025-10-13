Redazione ANSA. “Il primo punto del programma è la sanità, senza ombra di dubbio.

L’ho detto a tutti gli amici che mi stanno sostenendo e ai partiti politici: tutti concordano che la sanità è il primo vero dramma della Puglia”.

Così il candidato presidente del centrodestra alla Regione Puglia, Luigi Lobuono, ha risposto ai giornalisti che chiedevano quali fossero le priorità del programma. “Stiamo lavorando alle liste – ha aggiunto Lobuono -. Una eventuale lista civica la stiamo valutando proprio in questo momento” ma, ha specificato: “Il centrodestra non è un taxi. Se ci saranno scelte politiche serie e concrete, verranno valutate, ma sempre concordandole con i partiti”. Sull’ipotesi che nelle liste della Lega ci sia l’europarlamentare Vannacci, ha aggiunto: “Mi farebbe piacere, perché no?”.

