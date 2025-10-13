Edizione n° 5853

ESERCITO // Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia: “L’esercito nel quartiere non è un tabù, è una necessità”
13 Ottobre 2025 - ore  11:28

CRONACA // Giovane ucciso: cartello davanti a pub, ergastolo per chi uccide
13 Ottobre 2025 - ore  11:46

Lucente SpA, accordo di secondo livello: 1.240 euro in welfare per i lavoratori dell'appalto Leonardo di Foggia

LEONARDO Lucente SpA, accordo di secondo livello: 1.240 euro in welfare per i lavoratori dell’appalto Leonardo di Foggia

Premi in welfare del valore complessivo di 1.240 euro per le lavoratrici e i lavoratori della Lucente SpA, impegnati nei servizi di pulizia e sanificazione presso lo stabilimento Leonardo nella zona industriale ASI di Foggia

Sciopero alla Lucente: lavoratori in protesta davanti alla Leonardo per contratti equi

Azienda Lucente - Fonte Immagine: lalucente.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Ottobre 2025
Foggia, 13 ottobre 2025

Foggia, 13 ottobre 2025 – Premi in welfare del valore complessivo di 1.240 euro per le lavoratrici e i lavoratori della Lucente SpA, impegnati nei servizi di pulizia e sanificazione presso lo stabilimento Leonardo nella zona industriale ASI di Foggia.
È quanto previsto dall’accordo di secondo livello sottoscritto tra l’azienda e le organizzazioni sindacali FISASCAT CISL e UILTuCS UIL di Foggia.

A darne notizia, con soddisfazione, sono Antonio Farino, segretario generale della FISASCAT CISL di Foggia, e Dario Lannunziata, segretario generale della UILTuCS UIL di Foggia, che parlano di un’intesa “ibrida e innovativa”, capace di premiare la qualità del servizio offerto e l’efficienza gestionale dell’appalto.

“Si tratta di un passo avanti importante nel percorso di relazioni sindacali con l’azienda – spiegano Farino e Lannunziata –. L’accordo incentiva la produttività e contribuisce a ridurre le assenze brevi, rappresentando un modello sperimentale che sarà monitorato con attenzione nella sua applicazione”.

L’intesa prevede l’erogazione di 1.240 euro attraverso piattaforme di welfare aziendale, come integrazione economica rispetto a quanto stabilito dal CCNL, e riguarda quasi trenta dipendenti impegnati nei servizi alla Leonardo.

Un risultato che i sindacati definiscono “concreto e gratificante”, frutto di un dialogo costante e costruttivo con la direzione aziendale.

“È la dimostrazione – aggiungono i due segretari – che la contrattazione di secondo livello può produrre benefici tangibili per i lavoratori, valorizzando professionalità e responsabilità”.

Da sottolineare, inoltre, il grande senso di partecipazione dei lavoratori coinvolti, che hanno sostenuto e condiviso i contenuti dell’accordo ancor prima della sua firma, applicandone di fatto i principi nella quotidianità lavorativa.

Le organizzazioni sindacali hanno annunciato verifiche trimestrali per monitorare gli effetti dell’intesa, auspicando che il confronto con l’azienda prosegua per ulteriori miglioramenti economici e normativi.

