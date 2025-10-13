Edizione n° 5853

13 Ottobre 2025 - ore  11:28

13 Ottobre 2025 - ore  11:46

Home // Cronaca // "Luci in città per Andrea": Foggia si illumina di solidarietà

FOGGIA “Luci in città per Andrea”: Foggia si illumina di solidarietà

L’iniziativa nasce per manifestare vicinanza e affetto ad Andrea Tigre, il giovane aggredito brutalmente in via Arpi da un gruppo di balordi

Foggia, Andrea Tigre operato al volto dopo il violento pestaggio

IL 19ENNE ANDREA TIGRE - ph ilgiornaledipuglia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Foggia, 13 ottobre 2025 – La violenza cieca che nei giorni scorsi ha sconvolto il cuore di Foggia trova oggi la risposta più potente che una comunità possa dare: la solidarietà. Nasce così la fiaccolata “Luci in città per Andrea”, un’iniziativa promossa dai tre Club Rotary della città – Foggia, Foggia Umberto Giordano e Foggia Capitanata – insieme al Comitato Centro Storico Foggia, all’Associazione Foggia siCura e agli Amici del Viale APS.
L’appuntamento è fissato per venerdì 17 ottobre, con raduno alle 18.30 davanti alla Stazione Ferroviaria. Da lì il corteo silenzioso attraverserà le principali vie del centro, per concludersi in piazza Mercato, luogo simbolo e teatro del dolore di una città ferita.

Un corteo per la vita, contro la violenza

L’iniziativa nasce per manifestare vicinanza e affetto ad Andrea Tigre, il giovane aggredito brutalmente in via Arpi da un gruppo di balordi, in un episodio tanto violento quanto privo di senso. Andrea è ancora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove i medici del reparto di chirurgia maxillo-facciale stanno seguendo con attenzione il decorso delle sue delicate operazioni.
Gli organizzatori parlano chiaro: “La nostra non è un’azione di protesta ma di proposta – spiegano –. Vogliamo richiamare i valori della cittadinanza attiva e della responsabilità condivisa. L’impegno delle forze dell’ordine, del Comune e delle istituzioni è visibile, ma serve anche altro: serve la partecipazione di tutti, delle famiglie, della scuola, della società civile. Solo così potremo arginare un fenomeno deprecabile che non può più essere tollerato”.

Un percorso di luce e consapevolezza

Il corteo si muoverà lungo viale XXIV Maggio, piazza Cavour, via Lanza, corso Vittorio Emanuele, corso Garibaldi, via Duomo, piazza Cattedrale, per poi concludersi in piazza Mercato.
Lì, dopo il silenzioso cammino, interverranno i rappresentanti delle associazioni aderenti, tra cui Libera Foggia “N. Ciuffreda – F. Marcone”, Lyons Club Foggia Arpi, Lyons Club Monti Dauni, Lyons Club Foggia Host, Club per l’Unesco Foggia, Osservatorio Bambini Invisibili, Associazione Ipogei Foggia, ASD Foggia Running, Kiwanis Club Pescara ETS e CONI Puglia.
Ogni cittadino potrà partecipare portando con sé una candela, una torcia o semplicemente la luce del proprio cellulare, in segno di vicinanza e speranza. Non saranno ammessi simboli di partito: la fiaccolata vuole essere un momento di unione, libero da divisioni, aperto a chiunque creda nella forza del rispetto e della vita.

Una città che non si arrende

Il dolore di Andrea attraversa la vita di ciascuno di noi – scrivono gli organizzatori –. È il dolore di un’intera comunità che chiede il ripristino di condizioni di civiltà e rispetto che nessuno ha il diritto di calpestare con la violenza e la protervia”.

