Con determinazione dirigenziale n. 2451 del 28 novembre 2024, il Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Manfredonia ha rilasciato un titolo abilitativo in sanatoria per alcune opere edilizie realizzate in assenza di autorizzazione in località Scalo dei Saraceni. Il provvedimento, firmato dal dirigente ing. Lucio Barbaro e dal responsabile d’ufficio, conclude un iter amministrativo avviato nel lontano 2004 dal proprietario dell’immobile.

Un procedimento lungo vent’anni

La richiesta di sanatoria era stata presentata il 31 marzo 2004 e riguardava alcune opere minori – un manufatto in muratura di piccole dimensioni e un vano tecnico – realizzate senza titolo edilizio. L’abuso, secondo la documentazione allegata, sarebbe stato compiuto prima del 31 marzo 2003, dunque entro i termini previsti dalla legge 326 del 2003, che ha riaperto i termini del cosiddetto “condono edilizio”.

L’istruttoria ha richiesto numerose integrazioni documentali: planimetrie, relazioni tecniche, dichiarazioni sostitutive di atto notorio e verifiche catastali. Solo dopo l’accertamento della regolarità formale e sostanziale della domanda, il Comune ha potuto concludere positivamente il procedimento, riconoscendo la legittimità delle opere ai sensi dell’art. 32 della legge 326/2003.

Il titolo abilitativo rilasciato si riferisce al cambio di destinazione d’uso ad abitazione delle opere oggetto di condono, che ora risultano regolarizzate. Tuttavia, il documento specifica chiaramente che l’immobile ricade in un’area a rischio di inondazione, soggetta a vincolo idraulico di media pericolosità introdotto con deliberazione dell’Autorità di Bacino n. 39 del 2005. Ciò significa che, pur essendo state sanate le opere, la zona resta sottoposta a restrizioni e monitoraggi per motivi di sicurezza idrogeologica.

Il provvedimento chiarisce inoltre che la sanatoria è limitata esclusivamente alle opere indicate nei grafici allegati, e che eventuali modifiche future dovranno essere preventivamente autorizzate con un permesso di costruire. Dopo la sanatoria, il proprietario dovrà presentare domanda di agibilità o abitabilità, una volta completate le opere necessarie per rendere pienamente funzionale l’unità immobiliare.

Per ottenere la sanatoria, il privato ha versato, già nel 2004, 1.700 euro a titolo di oblazione e 500 euro per oneri concessori, come previsto dalla normativa sui condoni edilizi. Inoltre, il Comune ha verificato la dichiarazione di idoneità sismica redatta da un tecnico abilitato, la regolarità contributiva ai fini TARSU e ICI, e l’assenza di cause di incompatibilità o conflitto d’interessi tra i funzionari coinvolti nel procedimento.

La “nota di chiarimento” della Commissione Locale per il Paesaggio e la VAS, trasmessa nel 2020, ha avuto un ruolo determinante: ha infatti stabilito che non era necessario acquisire il parere paesaggistico, trattandosi di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo ambientale dell’Autorità di Bacino.

Il rilascio del titolo abilitativo rappresenta un esempio emblematico dei tempi lunghi che caratterizzano molti procedimenti di condono edilizio in Italia: una pratica avviata vent’anni fa, sospesa e riattivata più volte, che solo ora giunge a conclusione. Il caso mette in luce la complessità delle norme urbanistiche e la difficoltà di conciliare le esigenze dei cittadini con la tutela del territorio, soprattutto in aree sensibili come quelle costiere e soggette a vincoli idrogeologici. Il provvedimento si chiude con alcune precisazioni di rito: il titolo non pregiudica i diritti di terzi, non elimina eventuali responsabilità penali pregresse e non vincola il Comune per eventuali lavori pubblici futuri nella zona (come illuminazione, fognature o viabilità).

A cura di Michele Solatia.