FOGGIA // Degrado al Quartiere Ferrovia, la denuncia di un vigile: “Qui di tutto e di più. Appena ce ne andiamo, le risse”
11 Ottobre 2025 - ore  23:54

GENNARO // Appello del Vescovo per la mamma di Gennaro Fiscarelli: “Chi sa qualcosa, aiuti questa donna”
12 Ottobre 2025 - ore  10:41

Manfredonia, La Marca: "Un'amministrazione vicina ai cittadini". Al via i sopralluoghi nei quartieri

POLITICA Manfredonia, La Marca: “Un’amministrazione vicina ai cittadini”. Al via i sopralluoghi nei quartieri

Il ciclo di incontri rappresenta dunque un passo concreto verso un’amministrazione partecipata e trasparente

Manfredonia, La Marca: “Un’amministrazione vicina ai cittadini”. Al via i sopralluoghi nei quartieri

Manfredonia, La Marca: “Un’amministrazione vicina ai cittadini”. Al via i sopralluoghi nei quartieri

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Un’amministrazione più presente, attenta e vicina alla gente. È questo l’obiettivo del ciclo di incontri pubblici che il Comune di Manfredonia ha organizzato nei quartieri e nelle frazioni della città, con l’intento di ascoltare direttamente le istanze dei cittadini e costruire insieme soluzioni concrete ai problemi del territorio.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 17 ottobre, alle ore 18:30, presso l’ex scuola elementare della Frazione Montagna, dove il sindaco Domenico La Marca e gli assessori incontreranno i residenti per un momento di confronto aperto e partecipato.

«Scendiamo in strada, nelle periferie, tra la gente – ha dichiarato il sindaco La Marca – per conoscere le esigenze dei cittadini, ascoltare preoccupazioni e raccogliere proposte. È un’occasione per presentare i progetti in corso e condividere la visione futura della città».

Il primo cittadino ha poi sottolineato l’importanza del dialogo diretto con la popolazione: «Abbiamo sempre creduto che i cittadini possano contribuire in modo attivo alla crescita della comunità e alla definizione delle politiche locali. Vogliamo osservare criticità e potenzialità del territorio attraverso i loro occhi».

Il ciclo di incontri rappresenta dunque un passo concreto verso un’amministrazione partecipata e trasparente, capace di valorizzare il contributo di ogni cittadino. «Partiremo – ha concluso Lamarca – da una delle frazioni più suggestive del nostro territorio, San Salvatore alla Montagna, con la volontà di costruire insieme una Manfredonia migliore».

2 commenti su "Manfredonia, La Marca: “Un’amministrazione vicina ai cittadini”. Al via i sopralluoghi nei quartieri"

  1. Vicino ai cittadini incomincia ad abbassare la tari x dare modo alla gente lasciamo i ricchi ma di poter dare modo alla gente ed alle attività commerciali di poter pagare incomincia ad eliminare la c&c

  2. Inizia la campagna elettorale per le regionali.
    Un pò di promesse qua e la e vediamo di portare a casa il risultato.
    Poi ci rivediamo alla prossima campagna elettorale

Lascia un commento

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

