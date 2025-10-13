Manfredonia, La Marca: “Un’amministrazione vicina ai cittadini”. Al via i sopralluoghi nei quartieri

Un’amministrazione più presente, attenta e vicina alla gente. È questo l’obiettivo del ciclo di incontri pubblici che il Comune di Manfredonia ha organizzato nei quartieri e nelle frazioni della città, con l’intento di ascoltare direttamente le istanze dei cittadini e costruire insieme soluzioni concrete ai problemi del territorio.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 17 ottobre, alle ore 18:30, presso l’ex scuola elementare della Frazione Montagna, dove il sindaco Domenico La Marca e gli assessori incontreranno i residenti per un momento di confronto aperto e partecipato.

«Scendiamo in strada, nelle periferie, tra la gente – ha dichiarato il sindaco La Marca – per conoscere le esigenze dei cittadini, ascoltare preoccupazioni e raccogliere proposte. È un’occasione per presentare i progetti in corso e condividere la visione futura della città».

Il primo cittadino ha poi sottolineato l’importanza del dialogo diretto con la popolazione: «Abbiamo sempre creduto che i cittadini possano contribuire in modo attivo alla crescita della comunità e alla definizione delle politiche locali. Vogliamo osservare criticità e potenzialità del territorio attraverso i loro occhi».

Il ciclo di incontri rappresenta dunque un passo concreto verso un’amministrazione partecipata e trasparente, capace di valorizzare il contributo di ogni cittadino. «Partiremo – ha concluso Lamarca – da una delle frazioni più suggestive del nostro territorio, San Salvatore alla Montagna, con la volontà di costruire insieme una Manfredonia migliore».