Manfredonia, verifiche sui beneficiari di Assegno di Inclusione e Supporto Formativo: controllati 54 nuclei familiari

Il Comune di Manfredonia ha completato un’ampia attività di controllo sulle misure di sostegno al reddito e all’inclusione sociale previste dal cosiddetto “Decreto Lavoro 2023”, che ha sostituito progressivamente il Reddito di Cittadinanza. Con la determinazione dirigenziale n. 1885 del 9 ottobre 2025, firmata dal dirigente del Settore III – Servizi Affari Generali e alla Persona, dott. Matteo Ognissanti, l’amministrazione ha ufficializzato gli esiti del piano di verifiche sostanziali relativo ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

Dal Reddito di Cittadinanza alle nuove misure di inclusione

Il provvedimento si inserisce nel solco delle riforme introdotte dal decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito nella legge 3 luglio 2023 n. 85, che ha ridefinito il sistema di contrasto alla povertà e di accesso al mondo del lavoro. Con tali misure, il legislatore ha sostituito il precedente Reddito di Cittadinanza con due strumenti distinti: da un lato l’ADI, destinato ai nuclei familiari in difficoltà economica; dall’altro il SFL, rivolto ai soggetti disoccupati o inoccupati che intraprendono percorsi formativi o lavorativi.

A livello locale, la gestione delle nuove politiche di inclusione è affidata in forma associata ai Comuni dell’Ambito Territoriale di Manfredonia, in attuazione dell’Accordo sancito nella Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali del 4 luglio 2019, che prevede l’obbligo di verifiche periodiche sui beneficiari.

Campionamento e controlli tramite la piattaforma GEPI

Nel settembre 2025, il Comune ha effettuato l’estrazione casuale – attraverso la piattaforma nazionale GEPI – di un campione pari al 5% del totale dei beneficiari delle due misure nel periodo compreso tra dicembre 2023 e luglio 2025.

In totale sono stati selezionati 54 nuclei familiari, di cui 14 percettori del SFL e 40 dell’ADI.

Il Coordinatore incaricato ha svolto un’analisi approfondita delle dichiarazioni rese ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), incrociando i dati con le informazioni anagrafiche e con quelle raccolte dai Servizi Sociali comunali. Le verifiche sono state condotte in conformità con la normativa vigente in materia di trasparenza, anticorruzione e conflitto di interessi (legge 241/1990, legge 190/2012 e d.lgs. 165/2001).

I risultati delle verifiche

L’esito dei controlli conferma un livello di regolarità molto elevato:

14 nuclei familiari SFL con dichiarazioni confermate;

39 nuclei familiari ADI con esito positivo e regolare;

1 nucleo familiare ADI con esito non confermato.

Tutti i riscontri sono stati finalizzati e registrati attraverso la piattaforma GEPI. Il documento sottolinea inoltre che l’attività di verifica non comporta impegni di spesa né riflessi sul bilancio comunale, configurandosi come un adempimento di monitoraggio amministrativo.

A cura di Michele Solatia.