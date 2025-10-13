Foggia – Il Movimento 5 Stelle ha presentato oggi in conferenza stampa le liste circoscrizionali e le linee guida del programma per le prossime elezioni regionali in Puglia. A illustrare i dettagli, il vicepresidente M5S Mario Turco, il coordinatore regionale Leonardo Donno e il capogruppo uscente in Consiglio regionale Marco Galante.

Le liste, approvate ieri dagli iscritti al termine della consultazione online che ha raccolto 2.203 voti, rappresentano, nelle parole dei vertici pentastellati, “un rinnovamento profondo, nel segno dell’etica pubblica e della partecipazione dal basso”.

Le liste e i capilista

Nel dettaglio, la circoscrizione di Bari vede capolista Maria La Ghezza, consigliera comunale di Polignano e consigliera metropolitana; nella Bat guida la lista Aldo Patruno, già direttore del Dipartimento Cultura e Turismo regionale, candidato anche nella circoscrizione barese.

A Lecce e Foggia i capilista sono i consiglieri regionali uscenti Cristian Casili e Rosa Barone, mentre a Taranto guida Annagrazia Angolano, consigliera comunale ed ex candidata sindaca del M5S alle ultime amministrative. A Brindisi, capolista è il consigliere comunale Roberto Fusco, anche lui ex candidato sindaco.

I temi chiave del programma

Tra le priorità del programma spiccano lavoro, sanità, legalità, ambiente e welfare.

Il Movimento propone appalti pubblici etici, incentivi per le imprese che scelgono filiere corte, applicano il salario minimo e assumono giovani, donne e lavoratori svantaggiati.

In ambito sanitario, il M5S ribadisce il no alle nomine politiche e chiede l’applicazione della legge sulla rotazione dei dirigenti e sull’albo unico del management sanitario, oltre a un rafforzamento della prevenzione nei territori a rischio.

Sul fronte ambiente, l’obiettivo è rendere la Puglia carbon free entro il 2035 e ampliare la platea dei beneficiari del Reddito energetico, misura introdotta proprio grazie al lavoro del gruppo regionale M5S.

Nel capitolo welfare, si punta al potenziamento delle politiche per la disabilità e la vita indipendente, al contrasto alla violenza di genere e al sostegno a famiglie e giovani, con la proposta di un Reddito di cittadinanza regionale.

Le dichiarazioni

“Le nostre liste sono rinnovate al 95% – ha spiegato Leonardo Donno – e sono composte da iscritti e rappresentanti della società civile che non hanno mai smesso di lottare per la Puglia. Con il nostro impegno vogliamo dare voce a chi ogni giorno è in prima linea. Saremo garanti dei temi e degli obiettivi, soprattutto su etica pubblica e legalità”.

Il capogruppo uscente Marco Galante ha rivendicato i risultati ottenuti nella legislatura appena conclusa: “Non abbiamo mai accettato compromessi al ribasso. Il Nucleo ispettivo regionale è nato grazie al nostro impegno e al patto per la legalità voluto dal presidente Giuseppe Conte. In sanità abbiamo introdotto la figura dell’infermiere di famiglia, fondamentale per l’assistenza territoriale. E la Puglia è stata la prima regione in Italia ad attuare il Reddito energetico, che ora vogliamo potenziare”.

Turco: “Con Decaro un patto per il rinnovamento”

Nel suo intervento conclusivo, il vicepresidente Mario Turco ha voluto ringraziare i consiglieri uscenti e ha sottolineato la convergenza programmatica con il candidato presidente Antonio Decaro: “Lo ringrazio per aver sposato le nostre priorità: rinnovamento, cambiamento, no al trasformismo. Il nostro programma non è un catalogo di promesse, ma un insieme di proposte concrete per i pugliesi. Saranno i cittadini, con noi, a individuare le cinque priorità di ogni provincia attraverso i patti territoriali che firmeremo insieme sul territorio”.

Il Movimento 5 Stelle, conclude Turco, “si prepara a una nuova stagione di partecipazione, ascolto e trasparenza, con l’obiettivo di costruire una Puglia che produce, accoglie e innova”.

“.