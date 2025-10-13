San Giovanni Rotondo: approvata la variazione di bilancio per l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione 2024

San Giovanni Rotondo – Con un nuovo provvedimento dirigenziale, il Comune di San Giovanni Rotondo ha disposto l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione 2024, in attuazione dell’articolo 175, comma 5-quater, lettera c), del Decreto legislativo 267/2000.

L’atto, firmato dal Dirigente del Settore Urbanistica e Governo del Territorio, architetto Matteo Russo, rientra nell’ambito delle variazioni di bilancio relative all’esercizio finanziario 2025 ed è finalizzato a garantire la piena operatività delle spese già finanziate con fondi vincolati.

Il contesto amministrativo e finanziario

Il provvedimento si inserisce in un percorso di programmazione già definito con diversi atti approvati dall’Amministrazione comunale nel primo trimestre del 2025.

Con le deliberazioni di Consiglio comunale n. 13, 15 e 16 del 27 febbraio, sono stati approvati rispettivamente:

il Programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027 e il Programma biennale forniture e servizi 2025-2026;

il Documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027;

e il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, redatto secondo il modello del D.Lgs. 118/2011.

A questi atti strategici si sono aggiunti, a marzo, ulteriori passaggi amministrativi fondamentali: la Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) e l’elenco degli obiettivi gestionali per l’anno 2025 (delibera n. 66 del 13 marzo), il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2025/2027 (delibera n. 76 del 31 marzo) e il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024 (delibera n. 71 del 20 marzo).

Le variazioni di bilancio e l’avanzo vincolato

Nel corso del 2025 l’Ente ha già approvato numerose variazioni di bilancio, sia con deliberazioni della Giunta e del Consiglio, sia mediante determinazioni dirigenziali.

L’atto firmato dal dirigente Russo riguarda nello specifico l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione, ossia risorse che derivano da entrate destinate per legge o per contratto a specifiche finalità e che non possono essere impiegate liberamente.

In base all’articolo 175, comma 5-quater, lettera c), del TUEL, la competenza a disporre tali variazioni è attribuita al responsabile della spesa o, in mancanza di disciplina specifica, al responsabile finanziario.

Il provvedimento richiama anche l’articolo 183, comma 3-quinquies, che consente ai dirigenti di procedere alla reiscrizione delle economie di spesa relative a stanziamenti di bilancio precedenti, corrispondenti a entrate vincolate.

Le verifiche di regolarità e l’impatto sul bilancio

La determinazione, adottata in conformità all’articolo 76 del Regolamento comunale di contabilità (approvato con delibera del Commissario straordinario n. 1 del 23 febbraio 2019), contiene un prospetto riepilogativo delle variazioni approvate, che costituisce parte integrante dell’atto.

L’obiettivo è quello di utilizzare correttamente le risorse vincolate per il pagamento delle competenze dovute, evitando la formazione di economie non utilizzate.

Il dirigente ha attestato la regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 267/2000, certificando la legittimità, la correttezza e la coerenza dell’azione amministrativa rispetto agli obiettivi dell’Ente.

Il provvedimento non altera l’equilibrio complessivo dei conti pubblici: pur determinando una riduzione del saldo obiettivo, il Comune mantiene un pareggio di bilancio positivo, come previsto dall’articolo 9 della legge 243/2012 in materia di equilibrio finanziario.

A cura di Michele Solatia.