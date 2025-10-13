San Giovanni Rotondo, approvate le nuove tariffe dell’imposta di soggiorno per il 2026

La Giunta comunale, riunitasi il 9 ottobre 2025 sotto la presidenza del sindaco Filippo Barbano, ha approvato le nuove tariffe dell’imposta di soggiorno che saranno applicate nel corso dell’esercizio 2026. Una misura che interessa tutte le strutture ricettive del territorio comunale e che mira a garantire un equilibrio tra le esigenze del settore turistico e la sostenibilità dei servizi pubblici locali.

Alla seduta hanno partecipato, oltre al primo cittadino, il vicesindaco Michele Longo e gli assessori Antonio Carriera, Teresa Ricciardi e Roberta Cocola, con l’assistenza del segretario generale Angela Ferrenti. Assente l’assessora Elisa Urbano. Accertata la validità della seduta, la Giunta ha dato via libera alla delibera n. 229, atto che definisce in modo dettagliato le tariffe, le modalità di riscossione e la destinazione delle risorse.

Le tariffe per il 2026

Le nuove aliquote introdotte prevedono una modulazione stagionale.

Dal 1° gennaio al 30 aprile 2026, la tariffa sarà di:

€ 1,50 a persona per notte (fino a un massimo di tre notti consecutive) per camere con prezzo fino a € 120,00;

€ 2,00 a persona per notte per camere con tariffa superiore a € 120,00

Nel periodo di maggiore affluenza, cioè dal 1° maggio al 31 dicembre 2026, le tariffe aumentano di cinquanta centesimi:

€ 2,00 per camere fino a € 120,00;

€ 2,50 per camere di categoria superiore.

Resta confermata, anche per il 2026, l’esclusione di abbonamenti o prenotazioni mensili, misura volta a evitare elusioni e garantire l’equità del prelievo.

Un gettito in crescita costante

Dal 2018, anno di introduzione dell’imposta, le entrate del Comune hanno mostrato un andamento in crescita. Dalle € 277.000 del primo esercizio si è passati ai € 501.072 del 2024, con un picco significativo dopo la ripresa del turismo post-pandemico.

Per il 2025, al 3 ottobre, il Comune aveva già accertato € 540.700 di incassi su una previsione assestata di € 650.000, confermando il buon andamento del flusso turistico e della gestione tributaria.

Dove vanno le risorse

La delibera prevede anche la ripartizione delle somme attese per il 2026, pari a € 650.000, destinate a finanziare diversi capitoli di spesa legati al miglioramento della vivibilità cittadina e dei servizi turistici:

Tutela ambientale: € 19.500

Arredo urbano: € 70.000

Manutenzione strade interne: € 25.000

Servizi pubblici locali – Infopoint: € 25.000

Utilizzo imposta di soggiorno (fondi generali): € 160.500

Cofinanziamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti: € 350.000

Quest’ultima voce rappresenta una delle novità più significative introdotte negli ultimi anni. La legge di bilancio 2023 ha infatti consentito ai Comuni di utilizzare una parte del gettito dell’imposta di soggiorno per la copertura parziale dei costi ambientali. A San Giovanni Rotondo, tale possibilità è stata recepita attraverso l’istituzione di un apposito capitolo di spesa (codice 09.03.1.03.02.15.004 – n. 1736/30), confermato anche per il 2026.

Sul fronte della gestione, la Giunta ha autorizzato il servizio annona a fornire alla società Publiservizi s.r.l. le banche dati aggiornate delle strutture ricettive, incluse quelle relative al 2024 e al 2025, per potenziare le attività di accertamento dell’evasione tributaria. Parallelamente, il servizio di ragioneria dovrà effettuare verifiche contabili sulle riscossioni e collaborare con l’ufficio annona nelle procedure di controllo e rendicontazione.

A cura di Michele Solatia.