San Giovanni Rotondo: riparto dei proventi delle multe per il 2026, la Giunta approva la destinazione di 800mila euro

La Giunta comunale, riunitasi il 9 ottobre 2025 sotto la presidenza del sindaco Filippo Barbano, ha approvato la delibera n. 228 riguardante la ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada da prevedere nel bilancio di previsione 2026. Un atto tecnico ma di grande importanza per la sicurezza urbana e la manutenzione delle infrastrutture cittadine.

Alla seduta hanno preso parte il vicesindaco Michele Longo e gli assessori Antonio Carriera, Teresa Ricciardi e Roberta Cocola; assente l’assessore Elisa Urbano. Il verbale è stato redatto dal segretario generale Angela Ferrenti.

Il quadro normativo

Il provvedimento trae fondamento dagli articoli 208 e 142 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che disciplinano la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni. Le norme prevedono che una quota pari al 50% di tali somme venga utilizzata per interventi di sicurezza stradale, manutenzione della segnaletica, attività di controllo e progetti educativi.

Per le sanzioni relative ai limiti di velocità (art. 142), i proventi vengono divisi in parti uguali tra l’ente proprietario della strada e l’ente accertatore, con vincolo di spesa su manutenzione, messa in sicurezza delle infrastrutture e potenziamento dei controlli.

Entrate previste e criteri di riparto

Sulla base delle riscossioni medie del triennio 2022-2024, il Comune ha stimato 800.000 euro di entrate complessive per il 2026:

400.000 euro da sanzioni ex art. 208 CdS;

400.000 euro da sanzioni ex art. 142 CdS.T

Tali somme confluiranno nei capitoli di bilancio dedicati alle entrate da contravvenzioni e saranno successivamente ripartite tra i vari interventi previsti dalla legge. Il 50% dei proventi ex art. 208 (pari a 200.000 euro) sarà vincolato a progetti specifici:

25% per la manutenzione e ammodernamento della segnaletica stradale;

25% per il potenziamento dei controlli e l’acquisto di mezzi e attrezzature per la Polizia Locale;

la restante quota destinata a interventi di manutenzione delle strade comunali, progetti di sicurezza per utenti deboli, corsi di educazione stradale, fondi di assistenza e previdenza per il personale, nonché a assunzioni stagionali a progetto per i servizi di sicurezza urbana e stradale.

Analogo vincolo è previsto per i proventi ex art. 142, pari anch’essi a 400.000 euro.

Di questi:

200.000 euro saranno destinati a interventi diretti su infrastrutture e impianti di segnalazione;

i restanti 200.000 euro verranno ripartiti tra progetti di manutenzione stradale, potenziamento dei controlli e spese per il personale impiegato nelle attività di vigilanza.

Tra le voci principali figurano 50.000 euro per la manutenzione delle infrastrutture, altri 50.000 euro per il rafforzamento dei controlli sul territorio e fondi per assunzioni stagionali, necessari a sostenere i turni notturni e i servizi di prevenzione, in particolare durante i mesi di maggiore affluenza turistica.

La delibera dispone inoltre che entro il 30 settembre 2026 venga verificata la congruità degli stanziamenti rispetto agli incassi effettivi, con eventuali variazioni di bilancio.

Il responsabile della Polizia Municipale avrà il compito di trasmettere entro il 31 maggio 2026 la relazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell’Interno, in ottemperanza all’art. 142, comma 12-quater, del Codice della Strada. Tale documento dovrà illustrare nel dettaglio gli interventi realizzati e le somme impiegate.

A cura di Michele Solatia.