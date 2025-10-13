Scontro legale con SICEL il Comune di San Giovanni Rotondo alza il tiro: via libera al ricorso

La Giunta Comunale di San Giovanni Rotondo ha deliberato all’unanimità, nella seduta del 9 ottobre 2025, la proposizione del ricorso in Cassazione contro la sentenza n. 378/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Bari, Prima Sezione Civile, nell’ambito del contenzioso tra il Comune e la S.I.C.E.L. s.r.l. in liquidazione, con la partecipazione di Ifis Npl Investing S.p.A.. Una decisione motivata dall’esigenza di tutelare l’interesse pubblico e difendere le ragioni dell’Ente in una controversia di rilevanza economica e amministrativa.

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza depositata il 19 marzo 2025, aveva respinto gli appelli proposti dal Comune e dagli altri appellanti contro la precedente decisione del Tribunale di Foggia (sentenza n. 1728/2023), confermando integralmente la condanna dell’Ente. In particolare, la Corte aveva disposto la condanna del Comune di San Giovanni Rotondo al pagamento di 17.002 euro a favore di ciascuna delle parti appellate, Ifis Npl Investing S.p.A. e la Curatela del fallimento S.I.C.E.L. s.r.l., a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge.

Ulteriori condanne, per complessivi 4.996 euro ciascuna, erano state inflitte in solido agli altri appellanti, oltre all’obbligo di versare l’ulteriore importo previsto per il contributo unificato, come stabilito dall’articolo 13 del DPR 115/2002. Una sentenza, dunque, che aveva confermato in toto la posizione sfavorevole per l’Ente comunale, spingendo l’amministrazione a ricorrere all’ultimo grado di giudizio.

Il sindaco Barbano, preso atto della legittimità del numero legale, ha aperto la seduta sottolineando la necessità di “difendere con determinazione gli interessi dell’Ente dinanzi alla Suprema Corte, valutando l’opportunità di proseguire il contenzioso nell’interesse della collettività”. Dopo l’illustrazione del quadro giuridico e finanziario, la Giunta ha espresso voto unanime a favore della proposizione del ricorso.

Con la deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2025, la Giunta ha formalmente autorizzato la costituzione in giudizio del Comune di San Giovanni Rotondo dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e ha indicato come difensore l’avvocato Alessandro Mastrodomenico, incaricato di predisporre tutti gli atti necessari per il ricorso. La dott.ssa Ferrenti, in qualità di Dirigente dell’Area I – Contenzioso, Servizi Assicurativi e Sinistri, è stata incaricata di curare tutti gli adempimenti correlati, compresa l’assunzione dell’impegno di spesa e la liquidazione delle competenze professionali. Le spese legali saranno imputate al capitolo di bilancio dedicato, con garanzia di copertura finanziaria compatibile con le disponibilità correnti dell’Ente.

A cura di Michele Solatia.