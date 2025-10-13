Il Coordinamento Capitanata per la Pace, l’Unione degli Studenti Foggia e Arcigay Le Bigotte lanciano un appello chiaro e diretto: boicottiamo la partita Italia-Israele, rifiutiamo la normalizzazione del genocidio in corso a Gaza, chiediamo giustizia per il popolo palestinese e la fine di ogni complicità istituzionale, politica e sportiva.

Mentre il mondo assiste a una tregua fragile e incerta, la realtà sul campo resta drammatica: città rase al suolo, famiglie distrutte, bambini senza futuro. Parlare di “pace” in queste condizioni, mentre l’occupazione e l’apartheid proseguono indisturbati, è un inganno. La vera pace non nasce dai rapporti di forza, ma dal riconoscimento della piena autodeterminazione del popolo palestinese, dal rispetto del diritto internazionale e dalla cessazione di ogni sostegno, diretto o indiretto, a chi continua a perpetrare crimini contro l’umanità.

Da Udine a Foggia: una mobilitazione nazionale

In contemporanea con iniziative in tutto il Paese – oltre 300 realtà associative, sindacali e politiche hanno aderito alla campagna “Show Israel the Red Card!” – anche Foggia risponde all’appello, organizzando una giornata di mobilitazione e riflessione. L’obiettivo è chiaro: denunciare la complicità del sistema sportivo e mediatico, che trasforma un evento calcistico in un’operazione di propaganda, contribuendo a silenziare le responsabilità di Israele.

Trasmettere la partita Italia-Israele – spiegano gli organizzatori – significa prestarsi alla strategia di chi vuole ridurre la tragedia palestinese a rumore di fondo, a semplice cornice di un evento televisivo. Significa partecipare a un meccanismo di rimozione collettiva, dove il dolore di un popolo viene oscurato in nome dello spettacolo e del profitto. RAI e aziende sponsor, proseguendo nella messa in onda e nella pubblicità legata all’incontro, diventano complici di un racconto distorto e disumano.

La doppia morale dell’Occidente

Uno dei punti più forti della protesta riguarda la palese ipocrisia con cui la comunità internazionale gestisce i conflitti. “La Russia – ricordano i promotori – è stata esclusa da ogni competizione sportiva per l’invasione dell’Ucraina, mentre Israele, nonostante i massacri documentati da organizzazioni umanitarie e risoluzioni ONU, continua a essere accolto come interlocutore ‘normale’.”

Questo doppio standard mina la credibilità di ogni organismo sportivo, politico o culturale che si dichiari promotore di pace e diritti umani. Non può esserci equità, né dignità, se si applicano sanzioni selettive in base alle convenienze geopolitiche.

Presidio e cultura della resistenza

La mobilitazione foggiana si articolerà in due momenti pubblici:

Ore 19:30 – Presidio in Piazza Giordano: un’iniziativa di piazza per informare e sensibilizzare la cittadinanza, con interventi, materiali informativi e testimonianze dal mondo della solidarietà internazionale. Un invito aperto a tutte e tutti a unirsi al boicottaggio e a manifestare contro il genocidio in corso.

Ore 20:45 – Proiezione del docufilm “No Other Land” presso il Centro A.R.I.A. (Via Ciampitti 42). Il film, Premio Oscar e già presentato a Borgo Incoronata, approda per la prima volta a Foggia città. Racconta, con forza e delicatezza, la quotidianità della resistenza palestinese e la dignità di un popolo che continua a esistere e a sperare, nonostante la distruzione.

Un appello alla coscienza collettiva

La campagna “Show Israel the Red Card!” non è soltanto un gesto simbolico: è una presa di posizione morale e politica. Boicottare significa interrompere il consenso, sottrarsi alla complicità, scegliere da che parte stare. Come in passato avvenne per il Sudafrica dell’apartheid, anche oggi il mondo dello sport e della cultura deve assumersi le proprie responsabilità.

Gli organizzatori invitano cittadine e cittadini, movimenti, associazioni e istituzioni locali a non restare indifferenti. “Non possiamo accettare – affermano – che il calcio, passione popolare e linguaggio universale, diventi lo strumento per coprire un genocidio. Lo sport deve unire i popoli, non legittimare l’oppressione.”

Foggia si unisce così a un grido che attraversa l’Italia e l’Europa: fermare la complicità, rompere il silenzio, restituire voce alla Palestina.

A cura di Giovanna Tambo.