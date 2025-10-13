Edizione n° 5852

Home // Gargano // Vieste, la Giunta approva la XIII variazione urgente al bilancio di previsione 2025/2027

BILANCIO Vieste, la Giunta approva la XIII variazione urgente al bilancio di previsione 2025/2027

La Giunta comunale di Vieste ha approvato la tredicesima variazione urgente al bilancio di previsione 2025/2027

Vieste, la Giunta approva la XIII variazione urgente al bilancio di previsione 2025/2027

Giuseppe Nobiletti, ph. Facebook

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
13 Ottobre 2025
Gargano // Manfredonia //

La Giunta comunale di Vieste, riunitasi in videoconferenza sotto la presidenza del sindaco Giuseppe Nobiletti, ha approvato la tredicesima variazione urgente al bilancio di previsione 2025/2027, ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del decreto legislativo 267/2000.

Un finanziamento dal PNRR per la digitalizzazione comunale
Durante la seduta, il sindaco Nobiletti ha illustrato la necessità di aggiornare il bilancio per recepire un finanziamento di 9.506,14 euro ottenuto dal Comune nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Misura 1.3.1 – Piattaforma Digitale Nazionale Dati – Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU)”, parte del PNRR – Missione 1, Componente 1 “Dati e interoperabilità”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.
Il contributo servirà a coprire le spese necessarie all’avvio delle attività previste dal progetto di digitalizzazione.

Equilibri di bilancio garantiti e cassa in positivo
Come si legge nella deliberazione, le variazioni introdotte non compromettono gli equilibri economico-finanziari dell’ente.
Anzi, il saldo di cassa rimane positivo per 4.791.500,90 euro, a conferma della solidità dei conti comunali.
Le modifiche ai capitoli di entrata e di spesa – illustrate negli allegati A, B e C alla delibera – sono state ritenute necessarie anche per accogliere ulteriori richieste provenienti dai dirigenti dei vari settori.

Iter amministrativo e immediata esecutività
Il provvedimento è stato approvato all’unanimità dei presenti (4 assessori su 6), con la partecipazione in videoconferenza del vicesindaco Maria Pecorelli e degli assessori Vincenzo Ascoli e Gaetano Antonio Paglialonga.
Assenti gli assessori Gaetano Pio Desimio e Graziamaria Starace.
La delibera, munita dei pareri favorevoli del Revisore dei Conti e del Dirigente del Settore Economico-Finanziario, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in attesa della ratifica da parte del Consiglio comunale entro 60 giorni.

A cura di Michele Solatia.

Nessun campo trovato.