Vieste, liquidato il saldo per la mostra di Steve McCurry “Cibo” al Museo Civico Archeologico. Le somme

Con la determinazione dirigenziale n. 797 del 7 ottobre 2025, il Comune di Vieste – Settore Amministrativo – ha disposto la liquidazione del saldo di 38.430 euro (IVA compresa) alla società “Bot&R Studio srls”, con sede a Imperia, per la realizzazione della mostra d’arte “Cibo” dell’artista e fotografo di fama internazionale Steve McCurry.

L’esposizione, composta da circa settanta stampe fotografiche a colori su pannelli in Dibond, è stata allestita presso il Museo Civico Archeologico “M. Petrone” di Vieste e si è svolta dal 22 maggio al 28 settembre 2025, riscuotendo grande interesse di pubblico e critica.

La mostra ha proposto un viaggio visivo nel mondo del cibo come espressione culturale e identitaria, con scatti che raccontano l’umanità attraverso il gesto del nutrirsi. McCurry, celebre per l’iconico ritratto della “ragazza afgana”, ha ancora una volta unito estetica, documentazione e poesia visiva.

Dettagli amministrativi

Il provvedimento odierno segue l’affidamento dell’incarico avvenuto con determinazione n. 205 del 21 marzo 2025, per un importo complessivo di 54.900 euro. Di questa somma, 16.470 euro erano già stati versati come acconto con la precedente determinazione n. 448 del 13 giugno 2025.

Il saldo, di 31.500 euro più IVA al 22%, sarà corrisposto tramite bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dalla società, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010). L’IVA, pari a 6.930 euro, sarà versata direttamente all’Erario secondo il meccanismo dello split payment, previsto dalla legge di stabilità 2015.

A cura di Michele Solatia.