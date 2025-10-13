Edizione n° 5852

BALLON D'ESSAI

ESERCITO // Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia: “L’esercito nel quartiere non è un tabù, è una necessità”
13 Ottobre 2025 - ore  11:28

CALEMBOUR

CRONACA // Giovane ucciso: cartello davanti a pub, ergastolo per chi uccide
13 Ottobre 2025 - ore  11:46

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Vieste, liquidato il saldo per la mostra di Steve McCurry “Cibo” al Museo Civico Archeologico. Le somme

MOSTRA Vieste, liquidato il saldo per la mostra di Steve McCurry “Cibo” al Museo Civico Archeologico. Le somme

Il Comune di Vieste ha disposto la liquidazione del saldo di 38.430 euro (IVA compresa) alla società “Bot&R Studio srls”

Vieste, liquidato il saldo per la mostra di Steve McCurry “Cibo” al Museo Civico Archeologico. Le somme

Il fotografo Steve McCurry, Credits: goamagazine.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
13 Ottobre 2025
Gargano // Manfredonia //

Con la determinazione dirigenziale n. 797 del 7 ottobre 2025, il Comune di Vieste – Settore Amministrativo – ha disposto la liquidazione del saldo di 38.430 euro (IVA compresa) alla società “Bot&R Studio srls”, con sede a Imperia, per la realizzazione della mostra d’arte “Cibo” dell’artista e fotografo di fama internazionale Steve McCurry.

L’esposizione, composta da circa settanta stampe fotografiche a colori su pannelli in Dibond, è stata allestita presso il Museo Civico Archeologico “M. Petrone” di Vieste e si è svolta dal 22 maggio al 28 settembre 2025, riscuotendo grande interesse di pubblico e critica.

La mostra ha proposto un viaggio visivo nel mondo del cibo come espressione culturale e identitaria, con scatti che raccontano l’umanità attraverso il gesto del nutrirsi. McCurry, celebre per l’iconico ritratto della “ragazza afgana”, ha ancora una volta unito estetica, documentazione e poesia visiva.

Dettagli amministrativi
Il provvedimento odierno segue l’affidamento dell’incarico avvenuto con determinazione n. 205 del 21 marzo 2025, per un importo complessivo di 54.900 euro. Di questa somma, 16.470 euro erano già stati versati come acconto con la precedente determinazione n. 448 del 13 giugno 2025.

Il saldo, di 31.500 euro più IVA al 22%, sarà corrisposto tramite bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dalla società, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010). L’IVA, pari a 6.930 euro, sarà versata direttamente all’Erario secondo il meccanismo dello split payment, previsto dalla legge di stabilità 2015.

A cura di Michele Solatia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è tutto quello che sta prima e quello e che sta dopo. Magari bisognerebbe tenere più in considerazione il durante.” Massimo Troisi

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.