13 Ottobre 2025 - ore  11:28

13 Ottobre 2025 - ore  11:46

Vieste, via libera al project financing per il nuovo impianto di padel nel piazzale Manzoni

PADEL Vieste, via libera al project financing per il nuovo impianto di padel nel piazzale Manzoni

Via libera alla realizzazione e gestione di un nuovo impianto sportivo per il gioco del padel nell’area del piazzale Manzoni

Autore: MARIO ANDRE BETTENCOURT JARDIM PEREI Copyright: MARIO ANDRE PEREIRA

PADEL -Autore: MARIO ANDRE BETTENCOURT JARDIM PEREI Copyright: MARIO ANDRE PEREIRA

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
13 Ottobre 2025
Gargano // Manfredonia //

L’amministrazione comunale di Vieste ha dato ufficialmente il via libera alla procedura per la concessione, tramite finanza di progetto, della realizzazione e gestione di un nuovo impianto sportivo per il gioco del padel nell’area del piazzale Manzoni, tra via Marconi e via De Gasperi. La decisione arriva con la determinazione dirigenziale n. 580 del 9 ottobre 2025, firmata dall’ingegnere Vincenzo Ragno, dirigente del Settore Tecnico comunale.

Il progetto: un’iniziativa da oltre 130mila euro
Il progetto, proposto dalla Società Sportiva Dilettantistica “Vieste Giovani” s.r.l., prevede la costruzione e gestione di un moderno campo da padel completo di spogliatoi, impianti tecnici e sistemazione dell’area esterna.

Il quadro economico complessivo, riportato nella determinazione, ammonta a 130.322,97 euro, così suddivisi:

  • Lavori edilizi: 15.410 euro
  • Attrezzatura (campo da padel e spogliatoi): 58.315 euro
  • Impianti: 6.200 euro
  • Sistemazione area esterna: 9.200 euro
  • Spese tecniche, IVA e imprevisti: circa 36.000 euro

Il progetto di fattibilità tecnico-economica, insieme al piano finanziario, al bando di gara e agli altri documenti allegati, costituirà la base per la procedura di gara pubblica.

La proposta del promotore “Vieste Giovani”
La proposta, inizialmente presentata il 4 gennaio 2024 e successivamente integrata a maggio, è stata dichiarata di pubblico interesse con delibera di Giunta Comunale n. 198 del 31 luglio 2024.
Con tale atto, la “Vieste Giovani” ha assunto il ruolo di promotore del project financing, come previsto dal Decreto Legislativo n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici).

La concessione avrà una durata di 18 anni, durante i quali la società aggiudicataria gestirà l’impianto sportivo, curandone manutenzione e utilizzo.

Le regole della gara pubblica
Il Comune procederà ora all’indizione della gara ad evidenza pubblica, che sarà espletata in modalità telematica attraverso la piattaforma MEPA (Richiesta di Offerta n. 5687833).
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto tra qualità e prezzo.
Le offerte potranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, e resteranno vincolanti per 180 giorni.

Sarà inoltre possibile procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Il promotore originario, se non risultasse vincitore, potrà esercitare il diritto di prelazione entro 30 giorni dall’aggiudicazione, accettando le condizioni dell’offerta vincente.

La partecipazione alla gara richiede una garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell’appalto, per un importo di 2.606,46 euro. Il responsabile unico del procedimento (RUP) è l’ing. Vincenzo Ragno, che ha dichiarato l’assenza di conflitti di interesse. La determinazione dispone infine la pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio e sul portale “Amministrazione Trasparente”, in conformità al Decreto Legislativo 36/2023 e alla Legge 190/2012 in materia di anticorruzione.

A cura di Michele Solatia.

